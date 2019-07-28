夫妻貸款300萬買新北老房「3萬元出租」　網驚神人：投報率18％

▲原PO想聽聽大家的意見，究竟是先還清房產投資的房貸，還是把錢拿出買海外債券型基金。（示意圖／123rf）

房產中心／綜合報導

一名女網友說，和老公買房投資，總成本500萬，已經以月租3萬元租出去了，但此時兩人出現分歧，究竟要照老公說的先償還房貸，還是要依她的意思，把收租的錢拿去買海外債券型基金？網友意見兩極，不過更多網友發現原PO文內暗藏的亮點，就是500萬的房子竟能租3萬元，「投資報酬率好高啊」。

原PO在PTT home-sale板分享，和老公在新北市以420萬價格購入一處舊公寓，花了80萬裝潢費並增建一間廁所，再把公寓隔成2間套房租，「已經租出去了，每月租金3萬，貸款300萬，有3年寬限期。」

按照月收3萬來算，原PO在3年後就能存到超過300萬，足以還清貸款，但「到時候應該將房貸清償嗎？」她提出和老公的分歧點，「我如果將300萬買海外債券型基金，每個月的配息是足夠支付貸款的，這樣20年後，房貸也償還了，而且我還多了300萬。」然而她老公不想這樣揹房貸，反倒覺得應該先把房貸還掉，「請問大家我的想法有錯嗎」？





▲原PO投報率將近18％，令眾多網友稱羨。（圖／pixabay）

支持或認為想法並無不妥的網友表示，「我正在做你想做的事情，而且沒貸款的房子也去貸出來做這件事」、「這樣就加乘囉」、「順著自己的心意走吧」、「去投資吧，才500萬，賠光再賺也不難」。不過也有網友認為「投資風險大」、「妳怎麼保證基金的淨值不會被吃掉」、「妳要它的利，它要妳的本」、「最好300萬買海外債券穩賺不賠的，就不要賺了息輸了本金。」

其實成本500萬以每月3萬元的價格租出去的投報率是很嚇人的，網友紛紛留言，「先不說買不買債券了，您缺徒弟嗎」、「投報率好高喔」、「厲害的是（成本）500萬，3萬月租的能力，介紹一下」、「我的幾間投報在5%-12%之間，妳的投報真的高」、「3*12/500=7.2%，但妳貸款300萬所以成本只有200萬，3*12/200=18%，X，神人！」對此，原PO則提出能夠租3萬的原因，「2間套房各10坪，各自有獨立的陽台，獨立的小廚房，所以可以租到好價格。」