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淡海輕軌11站通車神話　 「它」漲最兇、交易量激增200％

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▲ 淡海輕軌再添新成員 8日精彩直播搶先看。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲ 淡海輕軌。（圖／新北市捷運工程局提供）

記者黃靖惠／綜合報導

淡海輕軌綠山線通車半年，原先預期一旦通車神話將破滅，不過據新北市地政局提供數據顯示，近半年淡海輕軌沿線11站新屋、中古屋交易量大增，且價格呈現「漲多跌少」趨勢，其中「淡海新市鎮站」通車前後漲幅最驚人，交易量激增200％，且新屋價格漲2成6，雖說如此，但一坪價格只需23萬元，仍相對新北其他區域來得親民許多。

淡水新市鎮為北台灣新案重磅區之一，不只新案多，且利多也一個接著一個來，包括影城、國際飯店、淡水大橋、淡海輕軌等投資案及建設，令區段房市前景無限，也因最低1字頭房價，吸引雙北首購族築巢。

▼淡海輕軌通車前後房價及交易量變化。（圖／新北市地政局）

▲▼淡海輕軌通車前後房價及交易量變化。（圖／新北市地政局）

貫穿淡水新市鎮的淡海輕軌，自去年12月底通車，從紅樹林站起點站，一路到終點崁頂站，全長7.3公里，總計11個站點，沿線多新案，因而被譽為「賞屋列車」，但外界預期通車後，淡海房市神話將破滅，如今卻被新北地政局統計數據打臉了，據統計，淡海輕軌各點周邊500公尺住宅通車前、後變化，無論是交易量、價格皆是「未減反增」現象。

該份統計指出，周邊多水岸景觀豪宅的「紅樹林站」通車後，新成屋交易量減3成、但房價反漲3.8％。對此地政局解釋，「紅樹林站」為輕軌起點站近期施工，陷入交通黑暗期，因而交易量大減，至於漲價原因則是緊臨淡水河紅樹林，多河岸景觀宅，成交均價為沿線最高，每坪約在32～33萬元之間。

▲ 淡海輕軌紅樹林站連通道啟用 尖峰通勤旅次增加近30%。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲ 淡海輕軌紅樹林站連接通道。（圖／新北市捷運工程局提供）

另外，「淡海新市鎮站」通車後，周邊新成屋交易量從228件，激增到839件，增幅達268％，價格也漲2成6，對此地政局說明，「濱海沙崙站」、「淡海新市鎮站」及「崁頂站」雖位處淡海輕軌後段，但在淡海新市鎮中心商業區附近，且緊鄰商城影城、百貨，周邊生活機能逐漸發展，近期多千戶以上之大型建案，成交均價及交易量漲幅明顯，均價約在每坪21～23萬元之間。

▲▼淡海輕軌通車前後房價及交易量變化。（圖／新北市地政局）

▲淡海輕軌沿線。（圖／新北市地政局）

關鍵字：淡海輕軌新北市地政局通車神話交易量房價不敗

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