每天背爸爸爬3樓！他想賣家「幫姊出租金」 網全罵翻：難怪會不爽

▲原PO每天要背爸爸上下3樓，非常不方便。（示意圖／記者季相儒攝）



網搜小組／綜合報導

一名男網友表示，由於他的爸爸腳受傷，便打算將家中的舊屋出售，與女友合購一間房子，方便照顧行動不便的家人，沒想到姊姊竟因此有了意見，讓他不知道該如何是好。沒想到，文章一出後，竟被網友直接罵翻，「難怪你姊會不爽，要是我是你姊我也一定翻臉」

該名男網友在論壇「mobile01」發文指出，他的父親在年前受傷，腳也因開刀後需要坐輪椅才能行動；由於住處沒有電梯，都須要他幫忙搬運輪椅、揹著爸爸行動到3樓，非常不方便。

原PO說，他向爸爸提出將舊家賣掉，購買有電梯住宅的想法，由於預算問題，也想請姊姊到外租屋，租金由他承擔，沒想到竟因此大吵一架，「我爸也把房子登記在我名下，請問要怎麼解決？」

▲原PO打算讓姊姊到外租房，兩人因此大吵。（圖／達志／示意圖）



網友看完紛紛留言，「什麼人會成為家人無法選擇，有好的家人自然也有爛的家人」、「難怪你姊會不爽，要是我是你姊我也一定翻臉」、「站在姊姊的立場，你們就是要把他趕出去」、「房子在你手上你有籌碼，你想怎樣處理都可以」、「說好聽就是你付房租，難聽就是趕出去」。

有網友也提出建議，「我想關鍵點在於老家賣與不賣的問題，賣了就得考慮姊姊未來的去處，不賣就是與你女友成不了家，親情與愛情的決擇是一般人最難的。此時此刻，我建議你先在附近租個電梯公寓

讓爸爸可以二邊跑，一則可以繼續維持你現在的愛情，另一方面也可以不要現在去切割與你姊的親情」。

