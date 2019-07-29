澳洲房價暴跌2年後！這城市未來3年成長20%　「是新的房地產重鎮」

▲澳洲布里斯班（Brisbane）未來3年內將成長20%，被認為是新的房地產重鎮。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲的房地產價格在過去2年內，經過一次暴跌，尤其是雪梨（Sydney）及墨爾本（Melbourne）的房地產市場，大幅下滑後正在反彈。不過如今，昆士蘭省的布里斯班（Brisbane）被認為將成為新的房地產重鎮。

房地產研究公司BIS Oxford Economics於15日發布一份報告指出，布里斯班房地產市場的房價預計在2020年飆升，未來3年會成長20%，幾乎是第二大城市的2倍，因此推測布里斯班將成為新的房地產中心。

除了布里斯班，阿得雷德（Adelaide）、坎培拉（Canberra）、珀斯（Perth）、雪梨及墨爾本也有上漲，分別為11%、10%、7%、6%。

雖然看似房價持續成長，不過持續增長的人口確保了對房產市場的需求，以及新建房屋的數量，都能夠抑制房價。國際清算銀行牛津經濟學家副主任安吉（Angie Zigomanis）表示，事實上，供應一直處於創紀錄的水平，因為過去4年來，新建住宅完工量每年都超過20萬套，平均需求為19.5萬套。

一名房地產經紀則說，現在人們能做的最好的事，就是買一個潛力巨大的街區，在房價飆升之前，布里斯班的奧克斯利（Oxley）以及科林達（Corinda）地區相當適合買房子，「能夠以41.9萬美元（約新台幣1300萬元）買到一套有兩張床的公寓是合情合理」。