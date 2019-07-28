廣州小區「垃圾強制分類」　樓面大媽乖乖定時報到…樓面超清潔

▲廣州將落實垃圾分類計畫。（圖／示意圖／Pixabay）

大陸中心／綜合報導

中國大陸住宅單位以「小區」為單位，但對於小區中的衛生管理也是一門學問。近日在廣州就準備啟動垃圾強制分類，就是希望可以減低收垃圾的人的辛勞，並且加強區間衛生整理的情況，計畫將於今年底之前，將落實在所有廣州市的小區。

根據《網易新聞》報導，自本月份開始廣州市將全面啟動城鄉間的垃圾分類，並且執行方案必須盡速出爐，包括明確的工作目標、內容還有量化工作任務。而到今年底，廣州市希望將垃圾分類推廣至全市，物業小區亦同、資源回收利用率達到35％以上、居民垃圾分類知識至少有90％以上，每個月更要有執法單位加強取締。

過去曾在國際眼中屬於生活水平不高的中國，近年來大力推廣人民生活再教育，按照這樣的目標下去2020年底前，將可望完成所有垃圾分類處理系統，不管農村或城鎮都必須要達成，而這所有的工作計畫將由市政府親自監督，並且各區皆須推報責任負責人。

廣州市政府表示，該項垃圾分類計畫推廣，將由一級監督一級的方式進行，並且必須要繳交月報告、季通報、年考評，沒有一環可以有疏失或偷懶，因為要落實生活垃圾分類在人口眾多的中國是相當重要的。

其中在廣州的幾個小區，自6月開始就已經試實施「定時定點」擺放垃圾桶，引導居民可以在固定時間倒垃圾，避免垃圾亂丟的情況，明顯改善樓層衛生環境，更設置小朋友專屬的垃圾專區，「衛生從小做起」並在附上洗手檯，保持丟完垃圾後的手部清潔。