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被詛咒的2014年？專家揭當年進駐快時尚　已近全軍覆沒

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▲▼ FOREVER 21捷運忠孝敦化站東區店，FOREVER 21,F21。（圖／記者張妤瑄攝）

▲「Forever 21」東區店已熄燈。（圖／記者張妤瑄攝）

記者黃靖惠／綜合報導

快時尚服飾退燒？市場調查，全台今年累計間數117家，與去年相較不減反增。而商仲業者分析，快時尚服飾實體店面撤離，與店面租金有正相關，而2014年則是重要的分水嶺，因為當時店租達到高點，一旦人潮消退，之後進軍的業者展店速度跟著趨緩，比如「Forever 21」、「SPAO & MIXX」就接連在2年內撤離，目前在台已無實體店面。

繼美國品牌「Forever 21」全面撤出台灣後，接著韓國天團SuperJunior宣傳的「SPAO」、「MIXXO」韓系服飾僅剩的西門店也接著撤離，不過反觀日系服飾「Uniqlo」卻在短短9年內，已經累計70間店，顯示有品牌面臨生死存亡，有的則短短幾年迅速成長。

▼「Forever 21」信義店營業。（圖／記者張妤瑄攝）
▲▼FOREVER 21信義店傳結束營業。（圖／記者張妤瑄攝）

首間插旗台灣的快時尚服飾品牌「Uniqlo」2010年來台，隨後「Zara」、「GU」、「Gap」、「H&M」也跟著登台拓點，直到2014年後「Forever 21」、「SPAO & MIXX」陸續加入戰局。

根據第一太平戴維斯統計，2014年全台共有65間快時尚平價服飾店，與今年117間相比之下，幾乎翻倍成長，但近兩年「Forever 21」、「SPAO & MIXX」接連撤離，且在台已經沒有分店，不過今年與去年相較之下實體店面，不減反增7間，顯示市場並不如外界想像糟糕，而目前全台展店動能比較穩定只有「Uniqlo」與「Gap」。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，「快時尚品牌業者在台灣撐不下去或多或少與房租有相關，2014年房市反轉則是一個分水嶺，舉例「Uniqlo」2013～2014年全台陸續展店10間，推測當時租金仍未達高點，因而業者能夠迅速拓點。」

▼最近9年全台快時尚平價服飾在台累計間數。（圖／第一太平戴維斯提供）

▲▼最近9年全台快時尚平價服飾在台累計間數。（圖／第一太平戴維斯提供）

她表示，2014年之後進軍台灣的快時尚服飾，各地展店速度趨緩，除了因當時租金已達高點，雙方簽訂租約多半長達5～7年，再來這類店面逾百坪租金可觀，且銷售的平價服飾單品金額不高，一旦消費人潮減少勢必造成負擔，經營者也易由盈轉虧，甚至可以說2014年之後進來業者，變成最後一隻老鼠。」

關鍵字：服飾分水嶺快時尚平價服飾Forever 21第一太平戴維斯

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