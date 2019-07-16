美劇場景GET！中島吧檯中看又中用　收納空間更充裕

很多人嚮往歐美的開放廚房，吃著美味佳餚與家人圍聚一起，洋溢幸福滿滿的氛圍，是簡單純粹的小小夢想。加上當今國人飲食習慣的改變，以輕食及少油煙的烹調方式已為趨勢，所以，開放式廚房加上中島吧檯的規劃，越來越受到現代家庭青睞。其中「中島吧檯」的設置，除了增添整體的設計美感外，它的實際功能也相當強大！今天，小編就彙整中島吧檯的三大重點，讓喜愛歐美開放式廚房的民眾，在家也能實現美劇中的幸福場景喔！

《Point 01.》中島吧檯 備餐台的工作檯面

吧檯的規劃，讓開放式廚房有更完善的發揮，除了提供更舒適的用餐環境，可以享用早餐及輕食甜品外，也能增加廚房的工作檯面，成為放置備料的好幫手，讓家庭主婦/夫的活動範圍更加寬敞。此外，由於檯面的使用面積變大，在規劃上深度必須做足60~80公分，高度至少80~100公分，超過才符合工作檯面的操作，尤其如果是平時喜歡在家料理或烘培的消費者，就能擁有充裕的空間製作，所以家中設置中島吧檯就非常實用。

《Point 02.》用途超進階 收納空間更充裕

中島吧檯可說是一個全方位設計，除了上述的備餐檯機能外，同時也能創造廚房更多的收納空間。檯面上，除了可以保持清爽外，也能架置擺放餐具及鍋具的置物架，或是規劃簡易水槽都很實用。檯面下方，則是滿滿的收納空間，除了做抽屜櫃面的形式外，也可以置放比較輕的電器，例如電磁爐、烤麵包機、電鍋…等，或者設計拖拉盤來增加使用彈性。

《Point 03.》動線更順暢 避免開門見灶

近年來因健康概念覺醒，有越來越多家庭接受開放式廚房的配置，而在使用上，需要考量的就是下廚的動線，規劃概念建議如下：從冰箱拿菜，旁邊洗菜、切菜、炒菜，然後端菜放在身後的中島吧檯，形成一氣呵成的流暢動作，因此就非常適合安排與廚具平行規劃的中島。此外，在風水的考量上，若是開門就見到廚房，會被視為「財庫外露」，所以除了設置拉門做出區隔外，還可以利用中島吧檯來阻擋視線，藉此改善風水問題。