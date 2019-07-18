陸客悄回流　北市飯店住房率小增5%、達7成6　

▲今年前5個月北市觀光旅館，平均住房率達到7成6，圖為台北萬豪酒店。（圖／記者陳涵茵攝）



記者黃靖惠／綜合報導

今年前5個月來台觀光達到504萬人次，其中中國大陸旅客達141萬人次，占整體3成，且比起往年成長約2成，使得北市觀光旅館住房率成長，平均住房率達到7成6，代表人潮多的寒暑假時期，位於熱門區段的觀光旅店，有可能訂不到房間，至於平均房價也小幅增加0.6%。

據交通部觀光局統計，來台觀光客今年前5月約504萬人次，較去年同期增加13.1％，其中中國大陸來台高達141萬人次，占整體3成，除此之外，其次是日本、東南亞及港澳觀光客。

▼圖為台北萬豪酒店。（圖／記者湯興漢攝）



據仲量聯行投資市場報告顯示，今年第二季旅客較去年同期成長1~2成，再對比陸客來台人次，與去年同期相較成長26%，且住房成長率較去年增加4.6%，達到7成6，平均房價小幅成長0.6％，平均房價4531元。

仲量聯行商業不動產部副總經理劉建宇說明，以過往經驗來看，平均住房率達7成的飯店，寒暑假旺季可能訂不到房間，而達8成的住房率則可能超賣房間，以台灣目前國際級的客房供給量，約莫6.7萬多間套房，且未來2年內將陸續增加4千多間套房，當中不乏有國際級的業者進駐。

至於為何今年住房率能交出漂亮成績單？他表示，今年影響住房率的關鍵是陸客回籠，再加上政府政策的推波助瀾，包括新南向政策、積極推日韓客來台觀光等，預估下半年客源將穩定成長，且房價也會小幅度向上攀升。