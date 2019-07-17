週刊爆「百億神祕富商」投資豪宅慘賠　建商董座遭控詐欺

圖、文／鏡週刊

身價百億元的上市公司春源鋼鐵董事長蔡錫奇，驚傳投資上億元購買「基泰台大」豪宅，慘被同是上市公司的基泰建設老闆陳世銘詐騙。本刊調查，基泰建設為誘使蔡錫奇砸錢買豪宅，提出3年內保證原價買回房子的超級優惠方案，未料房價連年下跌，蔡錫奇不甘損失，要求基泰建設履約以原價買回房子，陳世銘卻置之不理，明顯涉及詐欺，蔡已委任律師提告。

▲「基泰台大」是基泰建設推出的指標性豪宅之一，已完工6年，目前每坪約91萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

老牌營建公司基泰建設去年EPS僅0.1元，5月董事會決議配息0.6元，殖利率達5.1％，董事長陳世銘還在股東會加碼釋放大利多，宣布台北車站前商圈37層樓高的「基泰忠孝」大樓，將力拚年底取得使用執照，涵蓋百貨商場及旅館整棟招租，以擴大營收。

陳世銘看似霸氣十足，但基泰建設去年並未推出新案，而是把重心擺在商業地產，就在力拚轉型之際，旗下已完工6年的頂級豪宅「基泰台大」，卻傳出上億元的購屋詐欺糾紛，由於被害人也是上市公司的大老闆，名氣響叮噹，詐騙消息很快就在房地產業不脛而走，檢方也已獲報分案調查中。

▲「基泰台大」（箭頭處）座落北市羅斯福路上，是基泰建設推出的豪宅鉅作。

本刊調查，指控遭基泰老闆陳世銘詐騙的被害人，是國內老字號的春源鋼鐵老闆蔡錫奇，今年6月甫接任董事長一職，和基泰建設的糾紛起於4年前，因對方不斷遊說蔡錫奇買進位在台北市羅斯福路的豪宅建案「基泰台大」，蔡錫奇在購屋過程中一度認為房價過高，加上對於房地產後市行情並不看好，原本並不打算進場投資。

▲「基泰台大」位在北市公館商圈，鄰近台大（圖），交通與生活機能都很便利，成為指標性豪宅。

不過，基泰建設祭出多項優惠方案，包括3年內只要蔡錫奇想賣掉房子，公司保證以原價買回，期間還替蔡錫奇將房子出租，租金也全都歸蔡所有。

本刊致電基泰建設公司，欲了解該起詐騙案原委，但至截稿前，該公司發言人仍未回覆訊息。另聯繫春源鋼鐵，該公司則透過律師婉拒受訪，亦無法得知其回應。

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