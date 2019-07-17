小宅救星！窗下臥榻滿足N種夢想　再多客人也不怕

小宅規劃時總是要斤斤計較坪數怎切劃，才能滿足每個家庭成員所需，並創造最舒適的生活尺度，想要機能齊備又想開闊空間感，複合式多功能設計是最理想的生活提案。可多面向收納的玄關櫃體、具備餐桌功能的中島吧檯、可拉深延展變為雙人床的沙發床…等，都是完整小宅機能的大撇步，而容易教人忽略的窗下畸零處，尤其是早年引入室內使用的陽台空間，更是規劃多功能臥榻的絕佳位置，不僅具備休憩、收納機能，更可透過生活機能的整合讓空間感更加放大唷！

▲利用窗下畸零空間安排一隅舒適臥榻，可在不同環境場域創造更豐富多元的生活便利性。

01.客廳臥榻─拉闊沙發容量 突然塞入再多客人也不怕

日常人口簡單的小宅考量空間有限不會購置大沙發，遇到逢年過節親友到訪只得大家擠一擠，冬天的話或許覺得溫暖又溫馨，但夏天一到，任何過多的肌膚接觸面都覺得有好多團火在燒，此時臥榻即可作為沙發座椅的延伸，搭配上可滑移的L型茶几，有點黏又不會太黏剛剛好的舒適距離，能創造更美好的歡聚記憶。

▲沿著窗線規劃的臥榻串聯兩扇對外窗，刻意拉低的高度切齊露臺地坪，創造更開闊的視覺尺度。

▲臥榻上方規劃半拱線條營造童趣感，搭配亮彩繽紛色系聚焦場域焦點，簡單營造居家童話風格。

▲一改傳統緊貼窗前規劃的臥榻設計，改向垂直規劃的加寬臥榻，不僅輕易化解狹長客廳型塑方正感，更自成一區獨立舒適起居室。

02.餐廳臥榻─餐椅變臥榻，是餐廳、咖啡廳也是VIP上網區

餐廳場域多受限於餐桌大小，規劃安排相對適量的餐椅，若較多客人來訪，只能將賓客分置於客廳及餐廳。想要更有效利用空間，不妨將窗前的餐椅換成臥榻規劃，可增加用餐人數的使用彈性，平時亦可化身休閒感的工作區，就算單純宅在家上網，也能用最放鬆的姿態和家人舒適共處。

▲取代傳統餐椅，餐桌的另一方改以臥榻設計營造舒適休閒氛圍，不僅可擴增使用人數的彈性，更能擴充餐桌的使用機能，可與三五好友共享下午茶、或獨立工作上網，隨興自在。

▲即便沒有臨窗倚靠，同樣的餐廳臥榻沙發規劃，能更有效靈活運用空間，另也創造如同餐廳卡座的空間趣味。

03.書房臥榻─全家共讀打造舒適溫馨的書香世家

書房窗下安排臥榻也是常見的配置，除了增加閱讀區功能外，亦是父母伴讀的好設計，全家人共同聚在一起做功課、看書、聽音樂，透過整體氛圍的營造讓小朋友更加聚精會神，達到事半功倍的讀書效率。若空間允許可再加寬一些臥榻面積，也可做為臨時客房使用。

▲窄小的書房裡安排入衣櫃、書桌與臥榻，拉伸的榻面可以做為桌面不足的延伸，放上舒適抱枕靠墊，即可成為安心陪伴的共讀區。

04.臥房臥榻─簡單實現起居、收納、臨時置物多元機能

基本上放入一張床就滿的臥房空間，很少有餘裕再安排更多機能，其實透過整合性臥榻就能解決這個問題。不妨結合梳妝台或書桌機能規劃一體成形臥榻，型塑獨立起居機能，尤其適合睡前的夫妻小酌或是深夜談心，臥榻下方亦能安排上掀式收納或抽拉式抽屜，補足衣物雜項收納機能。甚至可做為臨時置衣區、寶寶更衣尿布台，將零碎線條收於最小，創造最多的使用可能。

▲與桌面一體成形規劃的臥榻，透過視覺線條的延伸可使空間感更為放大，無遮蔽的落地窗引入耀眼迷人的日夜天景。

▲臥榻設計可具備更多元的樣貌與意義，銜接臥房的書桌檯面成為後方起居室的臥榻線條，除了休憩機能亦擁有界分空間的獨特性。

▲切齊梁線規劃的臥榻下方安排抽屜式收納或上掀式櫃體，再小的畸零空間透過此簡單設計，同時滿足放大空間、收納與休憩等多元機能。