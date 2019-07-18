南北購屋幸福指數差很大！北市買國宅　高雄買豪宅

▲總價2500萬元在高雄可以買到美術館周邊的新建案。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

許多人都說台灣南北的房價差異大，但是到底差多少？我們設定以總價2500萬元，比較台北及高雄2個直轄市，發現同樣的金額，不僅可以買到的產品類型不同，屋齡、坪數、區段位置落差也很大，南北房市確實是「兩樣情」。

▲在台北總價2500萬元可以買到的坪數不大。（圖／翻攝信義房屋網站）

總價2500萬元在台北市可以買到什麼樣的房子？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，總價2500萬元基本上要買台北市區的公寓或國宅是沒有問題，但是如果要買大樓產品，就沒辦法買到太大或太新的產品。

曾敬德指出，以總價2500萬元的預算，要在台北市的內湖、南港買到坪數40坪上下、屋齡20年以內的中古3房加車位，或是2房加車位都有機會。

▲高雄的農16特區屬於房市蛋黃區，總價2500萬元可買到3房平車。（圖／記者陳建宇攝）

相較之下，總價2500萬元在高雄市就能買到非常多元的產品，信義房屋高雄行政中心專案經理陳祈佑表示，基本上總價2500萬元在高雄幾乎什麼樣的產品都買得到，以大樓產品來說，精華區段的美術館、農16特區的中古4房平車，屋齡約5~6年，總價2500萬元內入手不是問題，甚至在這些精華區段外圍，2500萬元還能多買1個車位，入手新成屋大樓也不是問題。

▲總價2500萬元在高雄甚至可以買到獨棟Villa別墅。（圖／翻攝住商不動產網站）

另外，如南高雄的前鎮、苓雅區，總價2500萬元也能買到樹海第1排的豪宅產品，坪數都接近百坪。陳祈佑指出，若民眾喜歡透天別墅，總價2500萬元甚至也能在澄清湖畔的濱湖路，買到獨棟Villa型別墅。