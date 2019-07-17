南港脫離「價跌暴風圈」　重回8、9字頭有難度

▲南港地價指數小幅度上漲。（圖／記者謝婷婷攝）



記者黃靖惠／綜合報導

前幾年房價下修，部分區段歷經慘烈賠售，其中北市南港經貿園區周邊成交價高、賠得也多，但最新一期地價指數顯示，南港地價小幅度回彈，且點名經貿園區周邊交易多，且有止跌回升跡象。房仲業者分析，投資客在前一波賠售潮中殺出，如今買氣雖未完全回升，但比起過往詢問度高，不過仍因生活機能稍嫌不足，先前成交8、9字頭高價成績，已經不復見。

內政部地政司公布「第52期都市地區地價指數」顯示，北市地價總指數較上期漲0.24％，其中南港地價小幅上漲1％，且點名經貿二路、三重路一帶、鄰近經貿園區周邊，因工作、生活機能俱佳，使得地價上揚。

信義房屋南港重劃店店長邱顯創表示，房市反轉，導致大坪數產品交易量減少，而經貿園區周邊多70～100坪以上大坪數豪宅，因為總價高、較不受自住客歡迎，所以只要投資客在2013、2014年的房市高點入手，如今再轉賣多為賠售紀錄。

他說明，房市盤整，南港房市投資客跟著減少，前一波買在高點的投資客都已經認賠殺出，近期因中美貿易資金回流、鎖定中高總價房屋，所以買氣回升、且價格也逐漸止跌跡象。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，經貿園區周邊住宅大樓目前平均單價在65～66萬，在中國信託金融園區進駐，又具備捷運與北二高交流道、環東大道等交通機能，加上不乏名人購置，都創造在地利多，不過生活採買機能稍嫌不足，以及南港區整體買氣偏弱，過去不乏單坪價格80、90萬元的亮眼高價成交案件，如今已不復見。