ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

追劇神境界!長髮妹撩人一躺「透明桌變戲院」　1.2萬人憋笑瞻仰：學起來

ETtoday房產雲

▲追劇神器!長髮妹一躺「瞻仰式」　1.2萬人笑封懶神：學起來（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO順便追劇抬腳！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

就怕當低頭族，市面上販售各種萬用支架，讓民眾擺出任何姿勢都能追劇！不過一名女網友卻是「懶到最高境界」，靈機一動，竟躺在透明桌子下方，而平板螢幕也朝下擺放，她就能輕鬆追劇，讓萬名網友大讚「這招猛！」

一名長髮正妹在臉書《爆廢公社》PO出撩人照片，畫面可見，她躺在長型桌子地下方，纖細雙腳還放在沙發上，直盯著前方猛笑，一度讓人摸不著頭緒。

「新的看劇方法，推薦玻璃桌好用！」原PO笑著揭曉答案，原來她正在看影片，覺得手持平板很累人，乾脆放到桌上，隔著一層玻璃也可以看好看滿。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲追劇神器!長髮妹一躺「瞻仰式」　1.2萬人笑封懶神：學起來（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO追劇姿勢，讓網友笑歪樓！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

超狂追劇妙招也掀起1.2萬網友朝聖，紛紛笑炸「這招猛」、「還以為是sod的情節」、「然後看到愛睏又可以直接睡，不怕手機砸到頭」、「果然高手在民間」、「生活智慧王」、「人才，平板手拿很重，這樣是對的」、「學起來（筆記」、「還可以順便抬腿，很棒」、「科技始終來自於懶惰」、「這時爬出一隻蟑螂不知道會怎樣」、「真的是廢到沒極限欸」、「開放時間給家屬瞻仰」。

有網友也揪出缺點，「缺點是無法快轉」、「不過聲音無法穿透，可惜」、「重點是廣告啊…看一半出現廣告」。不過有人貼心提醒，這樣追劇恐會傷眼，「眼睛會壞掉」、「不行太近，黏天花板好了」、「 距離太近啦」。

關鍵字：追劇桌子平板長髮妹

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4242

影／逛小屈「孩子突腹痛」…他借廁被拒暴走：小孩3歲多耶！　店家垮臉回應了

台北市一名父親帶著3歲的小朋友逛屈臣氏，豈料逛到一半小孩突然腹痛難忍，他便向店員「借廁所」，卻被店員以「僅員工能使用」的理由，拒絕請求，豈料他被拒絕後當場暴走，指著店員不斷飆罵「小孩3歲多欸」。對此，..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4242

突被扯進床下「頭越夾越緊」！她斷髮驚險逃生…網：《絕命終結站》真實上演

許多女性留著一頭飄逸長髮，迎風吹拂時畫面更是夢幻；但美麗的外表下卻可能暗藏危機…一位女網友分享，日前洗完澡躺在床上時，頭髮突然被扯進床下；當時家人不在，困在床頭的她求助無門，只好忍痛扯斷頭髮才終於脫困..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4242

摩斯漢堡點餐！「灰色大鼠」貨架上亂竄　他當場嚇歪：店員還裝死

在餐廳用餐時，如果看見老鼠，將嚴重影響用餐心情與對店家的信任。一名網友17日表示，自己在摩斯漢堡買東西時，突然看見櫃台後方的商品陳列架上，竄出一隻體型相當大的老鼠，而且「客人都在閃」，店員卻「假裝沒看..

13小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4242

老爸下廚2寶拒吃！「蔥燒牛肉麵」變乾拌麵　妻見本尊嚇暈：看到就飽了

食物太難吃寧可餓肚子！一名女網友在臉書發文，回到家看到兩個孩子衝上來喊肚子好餓，但是明明有交代老公中午要準備午餐給孩子吃，詢問下才知道原來是煮得太難吃了，讓她哭笑不得的說「oh my god！真的有那..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4243

影／日本名店來台倒光！他揭主因「台人劣根性」　生存關鍵曝光

日本餐飲業近年來紛紛進駐台灣展店，但倒閉的也愈來愈多，像是拉麵名店「梅光軒」15日宣布退出台灣市場，就令許多人感到不解。有PTT網友分析，來台展店變數多，聘用台灣員工本身也是變數之一，「不知道是台灣人..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4240

Joeman、咪妃分手！否認遭女方狠甩：自己有很多不用心的地方

知名Youtuber Joeman（九妹）和知名實況主「妹妹」咪妃驚傳分手！Joeman在臉書公開遺憾的消息，自認這段感情有很多不用心、不成熟的地方，最後期許自己成為更好的男人。

7月17日 09:21

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

讀者迴響

熱門新聞

租金補貼7/22起申請　最高月..

買房送裝潢…專家揭暗黑3陷阱

品牌建商聯手推副都心案　3房竟..

JK羅琳鄉村豪宅　10年內屢遭..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

長髮妹躺桌下追劇…萬人憋笑瞻仰

凌晨送羊奶！男哭離職..真相毛..

裝修小知識　減少裝修糾紛

詭異管路美觀秒崩壞…他交屋看傻

眼鏡行開在三角窗？網曝暴利內幕

ETtoday房產雲

最新新聞more

小坪數裡的空間段落

預售屋、成屋誰較貴？專家全都指..

長髮妹躺桌下追劇…萬人憋笑瞻仰

JK羅琳鄉村豪宅　10年內屢遭..

浴室濕滑地板bye　磁磚挑選5..

用錯建材！小心火神來敲門

拒絕雨神同行 防潮建材6大重..

柔美曲線做展演　自然健康形象

輕古典的裝飾！向上挑高的氣勢感

裝修小知識　減少裝修糾紛

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366