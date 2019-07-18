追劇神境界!長髮妹撩人一躺「透明桌變戲院」　1.2萬人憋笑瞻仰：學起來

▲原PO順便追劇抬腳！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

就怕當低頭族，市面上販售各種萬用支架，讓民眾擺出任何姿勢都能追劇！不過一名女網友卻是「懶到最高境界」，靈機一動，竟躺在透明桌子下方，而平板螢幕也朝下擺放，她就能輕鬆追劇，讓萬名網友大讚「這招猛！」

一名長髮正妹在臉書《爆廢公社》PO出撩人照片，畫面可見，她躺在長型桌子地下方，纖細雙腳還放在沙發上，直盯著前方猛笑，一度讓人摸不著頭緒。

「新的看劇方法，推薦玻璃桌好用！」原PO笑著揭曉答案，原來她正在看影片，覺得手持平板很累人，乾脆放到桌上，隔著一層玻璃也可以看好看滿。

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▲原PO追劇姿勢，讓網友笑歪樓！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

超狂追劇妙招也掀起1.2萬網友朝聖，紛紛笑炸「這招猛」、「還以為是sod的情節」、「然後看到愛睏又可以直接睡，不怕手機砸到頭」、「果然高手在民間」、「生活智慧王」、「人才，平板手拿很重，這樣是對的」、「學起來（筆記」、「還可以順便抬腿，很棒」、「科技始終來自於懶惰」、「這時爬出一隻蟑螂不知道會怎樣」、「真的是廢到沒極限欸」、「開放時間給家屬瞻仰」。

有網友也揪出缺點，「缺點是無法快轉」、「不過聲音無法穿透，可惜」、「重點是廣告啊…看一半出現廣告」。不過有人貼心提醒，這樣追劇恐會傷眼，「眼睛會壞掉」、「不行太近，黏天花板好了」、「 距離太近啦」。