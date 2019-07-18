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投資客衝買預售案　北市推案歷史低水位

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▲▼台中,看屋,新建案,房市自住當道，即使坪數縮小，設計規劃不馬虎，採光通風仍是購屋族的基本要求。（圖／業者提供）

▲但據市調統計，北市預售推案量仍在低水位，且比重歷史新低，代表目前仍是成屋掛帥的時代。此為示意圖。（圖／業者提供）

記者黃靖惠／綜合報導

建商看好市況當初一窩蜂搶推案，房市盤整多年，導致雙北仍有不少餘屋，去年雖市況轉好，但據市調統計，北市預售推案量仍在低水位，且比重歷史新低，代表目前仍是成屋掛帥的時代。專家解釋，「過去預售屋賣不好，因而推案大減，如今投資買盤出籠，預售案賣太好，銷售率能夠快速達陣、撤場。」代表置產、投資族群比例放大，更敢於出手下定、並追價，促使房價跟著上揚。

根據《住展》雜誌統計，今年第2季雙北新案銷售數量達676個，其中新成屋建案共有453個，占比約6成7，而預售建案則有223個，占比約3成2，顯現雙北市已為成屋掛帥的時代。

再進一步觀察，北市第2季線上銷售新成屋達165個，占全體案量7成2，只差歷史高峰不到1個百分點，反過頭看預售建案，只有64個，且占比2成7，為歷史新低。

住展房屋網企研室經理何世昌表示，2014年迄今，北市新成屋建案量攀升，但預售屋建案量卻在低水位，且多年比重難大幅提升，這與時機點相關，不同時間成因也不同。

他說明，目前市場自住買盤為主，但觀察市況，去年上半年到今年景氣轉好，除了自住客以外，像是置產、投資族群比例放大，更敢於出手下訂、並追價，促使出現有的預售案1個月內銷售創紀錄，也因為這個族群重現市場，預售案消化速度快，房價上揚等情形。

他解釋，「過去是預售屋賣不好，所以預售屋案大減，如今投資買盤出籠，預售案賣太好，銷售率能夠快速達陣、撤場。」因為2014年到2017年間，房市景氣反轉、買氣冷清，再加上預售屋交屋潮來臨，新成屋數量快速增加，而勇於推預售的業者卻大幅度減少。

他說明，台北市自2018年推出至今年6月的預售屋推案達110個，去化順利，待售數量並不多，反觀部分從預售賣到成屋的物件，卻因地點及價格不獲投資客青睞等問題，待售建案數居高不下，占比超過7成。

另外新北市第2季新成屋案288個、預售案159個，比重分別為6成比3成，且同期預售屋案佔比有提升，他說明，雖然新北市近期預售屋銷售狀況也不差，但與北市相比，新北市投資買盤沒有北市那麼踴躍，且單一建案戶數通常比台北市多，所以要在短時間完銷的難度較高，因此預售屋比重才會持續走高。

關鍵字：投資客預售案住展市況北市投資成屋

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