營建業出現綠色焦慮　「台北101」示範1年能省1億

▲曾連續7年蟬聯世界最高樓的台北101，為全球超高建築中，第一個同時擁有LEED和WELL雙白金認證的建築。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳筱惠／台中報導

面對淨零排碳期限逼近，近期不少營建業者出現綠色焦慮，面對企業ESG議題，要接軌國際大勢要投入多少成本？可以回收嗎？台北101大樓租賃部永續發展經理楊依萍用最直接的節能議題表示：「101這10幾年來共進行50多個節能專案，每一年能省下1億多元。」

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曾連續7年蟬聯世界最高樓的台北101，從2009年起即部署ESG永續實踐，多年的努力不僅是外商最愛進駐的頂級商辦，租金單價也突破4千元，更成為全球超高建築中，第一個同時擁有LEED和WELL雙白金認證的建築。



大台中不動產開發公會理事長王至亮指出：「台中如何打造零碳建築與永續未來的創新實踐，業者的腳步很積極，從旅宿業到商辦租賃業，都有龐大需求，已經不能循序漸進，而是『馬上要做』，台中要成為國際城市，最需要寶貴的實戰經驗。」

▲台中如何打造零碳建築與永續未來的創新實踐，業者的腳步很積極也很焦慮。（圖／記者陳筱惠攝）

面對成本問題，楊依萍提到，台北101從2009年開始投入永續相關的規劃與投資，因計畫多元及有部分計畫申請補助，無法細算總投入之金額，但她確定：「一定會回本、保證划算。」

她舉例，永續策略第一步往往是「節能」，101這十幾年來共進行50多個節能專案，每年能省下1億多元的經費，全館燈具持續更換為LED燈，節電率可達50%，還可以同時申請碳權，可說是「一魚兩吃」，另外如空調更換為變頻系統、自動化控制等，也都是節能實績。

據了解，台北101目前承租率約97%，平均租金約在4千多元，楊依萍指出：「外企在擇址時會有諸多需求，LEED認證、能源改善計畫、綠色租約等都屬基本，頂級A辦有沒有辦法進入外企選擇的清單內，第一關就面臨篩選。」

▲具備健康認證的房產，不只受到投資市場青睞，更符合實際居住者的需求，因此不論是在商辦還是住宅，都在尋求積極轉型 。（圖／業者提供）



另外，根據市調顯示，高達71%的居住者重視建築的健康特性，75%的員工期望擁有健康的工作環境，對此，Fitwel亞洲技術委員黃家明分析：「具備國際級健康建築認證的房產，每平方英尺（約0.028坪）租金可較一般建案高出4.4%至7.7%，顯示不只受到投資市場青睞，更符合實際居住者的需求，因此不論是在商辦還是住宅，都在尋求積極轉型。」

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