一中地標級麥當勞舊址　開價8.8億求售

▲台中市一中商圈「地標級」麥當勞在去年5月宣告熄燈後，近期開出8.8億元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市一中商圈「地標級」麥當勞在去年5月宣告熄燈後，一度傳出開價2.4億元求售，不過後續證實2.4億元物件為舊麥當勞旁的原康是美店面，至於舊麥當勞近期則是以月收300萬元以上、開價8.8億元在市場求售。

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位於一中商圈太平路上的麥當勞尊賢店舊址在地經營超過30年，去年5月熄燈引來不少民眾關注，但其實僅沒過多久該塊土地257.12坪、建物登記1390坪的建物，2樓以上租給塔木德商旅，1～2樓則是由摩曼頓月砸56萬元、選品店進駐，據了解月租突破300萬元。

▲三民路、太平路兩側的物件，店面極少釋出，租客多為連鎖品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

過去曾傳聞房東想出售資產開價2.4億元，引起關注，但後來證實烏龍一場，正確開價為8.8億元，實際計算投資報酬率，以月租300萬元、年收3600萬元計算，投報率達到4%。

在地仲介郭先生說：「一中商圈的店面輪轉速度快，尤其是三民路、太平路兩側的物件，店面極少釋出，租客多為連鎖品牌，租期最少都是10年一約。」

「目前一中商圈換手交易並不多，一部分是屋主惜售，另一方面則是置產買盤投資報酬率希望拉到5％以上，因此擁有穩定租客的店面，帶租約賣確實相對吸引人。」

21世紀不動產資深經理沈政興就說：「以該物件開價8.8億元，建坪單價來到64萬元，其實已經合乎市場行情，超過4%投報率以現在店面租金來看也達到中高標準，但因總價金額龐大，因此確實可能存在議價空間，交易時程也有望拉長。」

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