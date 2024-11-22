北市今年成交「最老屋齡111年」！專家：比我阿嬤老還是有人要

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

「民國二年的房子，比我阿嬤老還有人要買！」房產智庫專家何世昌日前在粉專表示，全台各縣市中，屋齡超過30年以上的老屋占比最多的就是台北市。他就統計北市今年1至10月各行政區成交物件的最老屋齡，發現有7個行政區成交最老的房子，屋齡都是60幾年，相當驚人。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」貼出表格，先是提到老屋重建機率高，就算房子屋齡比阿嬤還要老，依然有人願意接手。以今年1至10月，台北市各行政區成交物件的最老屋齡來看，「以南港區 55 年最『年輕』，松山、萬華、文山、信義、中山、中正、大安等七個行政區成交最老的房子屋齡都是六十幾年。」

他指出，今年成交物件中，最老房子在北投區，屋齡高達111年，成交時間是今年的 1 月，「土地坪數約 28.8 坪，買方為標售取得，成交總價 200.2 萬元，當時註記屋齡為 111.6 年，現在屋齡已超過 112 年。」

第二名則是大同區一個地上二層、屋齡 90 年的老透天厝，成交總價 1,700 萬，註記為關係人交易。第三名在士林區，成交最老的物件屋齡為 88 年，該物件為地籍清理物件。第四名內湖區，成交最老屋齡為 80 年。

何世昌說，這類古董級房屋的土地持份並不多，立即重建的機率不大，所以他也猜不透買家心思，「可能另有其他打算？還是想把房子當老物件傳承給子孫？」「如果要重建的話，應該需要很長時間整合才有機會」，最後還用hashtag打趣「#還是說太便宜買來放著也開心這樣」。