今年7大案總銷600億全賣光　國建：成本高降價難

▲國泰建設今年一口氣推7大案，總銷600億元，近乎全數完銷。（圖為中和「METRO PARK」／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

國泰建設今年一口氣推7大案，總銷600億元，近乎全數完銷。該公司表示，全台平均家戶人口數呈下降趨勢，購屋剛需仍會不斷地跑出來，對明年房市看法中性偏樂觀，另外因成本因素，整體房價應也降不下來。

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國泰建設（2501）今（22日）舉行法說會，該公司今年一口氣推出7大案，中和「META PARK」、內湖「國泰承真」、新莊「國泰．旭」、三重「RiVER PARK」、台中「國泰仰薈」、台南「國泰仰睦」，中和「METRO PARK」，合計總銷600億元，幾乎全數完銷，只剩2間店面。

明年預期推出6案，分回總銷約260億元。另外，民生東路國泰建設大樓，目前已拆除，投入重建作業，未來將興建21層商辦出租，可穩定貢獻獲利。

展望明年，國泰建設共有5案將完工入帳，包括南港「國泰悠陽」、南港「國泰悠境」、台中南屯「國泰The Park」、台南安平「UNi PARK」、台中北屯「國泰美禾」，合計分回總銷159億元。

▲展望明年，國泰建設共有5案將完工入帳。（表／記者項瀚製）

國泰建設資深副總林清樑表示：「今年房地產市場變動大，回顧這5年以來，市場外在因素嚴峻，像是疫情、相關政策等等，國泰建設可說是在驚濤駭浪中，穩定前行。」

林清樑說：「政府的態度很清楚，就是打炒房，無意影響一般自住剛需，而觀察近年來平均家戶人口數下降，是購屋剛需出現的原因之一，去年全台平均家戶人口為2.53人，今年又降到2.48人，預期未來剛需還是會不斷地跑出來。」

林清樑接著表示：「川普當選美國總統，市場對通膨疑慮上升，而這也有助於置產需求，展望明年房市以『中性偏樂觀』角度看待。」價格方面，他說：「營建成本就在那邊，土地成本明顯降價難，預估房價也降不下來，若有降價，大概就是零星個案。」

國泰建設副總廖俐棋補充，台灣在AI的帶動下，雖然央行資金緊縮，但市場游資仍豐沛，預期未來國內景氣為中偏熱，呈內熱外溫。

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