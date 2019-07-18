熱狗自爆砸1000萬裝潢！「500萬超狂收藏品」曝光　粉絲嗨炸求開箱

▲熱狗爆料，家裡裝潢費高達1000萬！（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

網搜小組／綜合報導

日前熱狗上網紅Joeman（九妹）的頻道，被問到明明人氣火紅，居然是開國產車，熱狗認為，大家總會以為歌手或藝人一定要開很好的車子，「才會匹配身分、地位」，他甚至提出一番見解，儘管昂貴的名車，「只要後座放一個嬰兒安全座椅，你都毀了它。」

事實上，熱狗寧願花錢在喜愛的事物上，熱愛收藏玩具勝過一切，他自爆至少砸了500萬元買玩具，癡迷狂熱程度，連日本廠商筋肉人都主動上門做聯名款，熱狗一臉驕傲表示，「我也是蠻感動的啦，就很夢幻這樣子！」

「對於我喜歡的東西，我就很堅持，而且我就很敢花！」在生活品質方面，熱狗特別熱愛經典傢俱，「我覺得我家的裝潢很漂亮，傢俱都是經典，而且都是原版」，他也透露，才剛搬新家1年多，自曝「我的裝潢費用是超級扯的那種」，讓一旁的九妹整個眼睛亮起來。

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▲熱狗寧願捨棄鞋櫃，也要訂製玩具展示櫃！（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

熱狗說，權狀雖然有71坪，但活用空間卻只剩40坪左右，九妹照一般行情推算，大概是200至300萬元，怎料熱狗回答，「我花了1千多萬元」，九妹嚇得狂大叫。熱狗坦言，自己真的很誇張，「我寧願就是比較內斂的那種，我自己的世界，我知道它的價值！」

而粉絲們也紛紛敲碗豪宅開箱文，「開箱熱狗家」、「這就是生活人生」、「想知道狗哥家裡的沙發長什麼樣子」、「一千萬裝潢？！好想看狗哥的room tour喔！」、「我喜歡熱狗的真性情，而且很直，一種隨性又享受自主創新的人生寫在歌跟談吐裡面」、「拍狗哥的家&玩具收藏？真心想看」。

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