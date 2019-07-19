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店租5萬變10萬　連鎖安全帽店掛布條嗆漲租走人

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▲▼魔頭帽公館店清倉大拍賣到7月底。（圖／記者黃靖惠攝）

▲「魔頭帽」公館店因漲租遷移，目前營業到7月底。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

專賣騎士安全帽的連鎖店「魔頭帽」，原址位於羅斯福路五段、捷運萬隆站旁，開店將近15年，如今卻傳房東「漲租遷移」，目前正在清倉拍賣，預計營業至月底。據了解，該店1樓、含地下室，約41坪，原先月租5～6萬元，如今業者不租後，再度對外招租、但開價10萬元，一口氣翻倍漲。

在大街小巷隨處可見連鎖安全帽業者展店，除賣主力商品安全帽外，像是袖套、防風衣、雨衣、手套等周邊商品，同樣吸引顧客上門消費。其中，捷運萬隆站、公館站之間、羅斯福路五段兩側，早期周邊有不少機車相關產業群聚，包括安全帽、雨衣、修理機車行等，如今卻一間間撤離。

而「魔頭帽」公館店開店近15年，近期卻突傳收店，且門口高掛紅布條，上方寫著「漲租遷移，清倉拍賣到7/31為止」，今天記者實地走訪店家詢問，店內工作人員強調「並不清楚老闆與房東糾紛，也不清楚店租漲多少。」便急急忙忙地離開。

據了解，該店在羅斯福路五段、興隆路一段交叉口，為「台大雙星」社區1樓店面，且另有地下室儲藏空間，2層樓約41坪，屋齡32年，最短租1年，原先租給安全帽店每月5～6萬元，如今業者撤離後，再招租開價10萬元，租金等同翻倍漲。

信義房屋師大分部店長黃資婷表示，萬隆地區為學區、純住宅，周邊人潮不比公館商圈、景美商圈、景美女中來得多，以一間25~30坪店面來說，目前行情月租5~7萬元，若離捷運站較遠則落在4萬元上下，該店雖在羅斯福路主要道路，以及捷運萬隆站旁，但若真開價10萬元找租客，可能有難度，建議調降租金，才有辦法長期穩定收租。

關鍵字：安全帽店家業者漲租撤離租金店面

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