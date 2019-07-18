影／韓國瑜再爆擁「雲林千萬別墅」　李佳芬持90％「翰霖坊建設」股份

記者柯振中／綜合報導

韓國瑜從競選高雄市長以來，不斷強調自己是庶民。不過，有知情人士18日踢爆，韓國瑜夫婦在雲林斗六擁有一棟價值千萬的別墅，不但擁有5個車位，屋內甚至擁有電梯。值得一提的是，該別墅的建設公司董事長是李佳芬的弟弟李明哲；而李佳芬持有該建設公司90％的股份。

▲韓國瑜被踢爆在雲林斗六擁有別墅。（圖／翻攝《東森新聞》）

韓國瑜夫婦擁有的別墅是位在雲林縣斗六市三光里頂柴路的「比佛利莊園」建案。據了解，該地建造的別墅屬於「獨棟雙併」的5樓電梯別墅；而該別墅的建設公司則是「翰霖坊建設」。

依據「新屋網」的資訊，「比佛利莊園」建案位在雲林縣斗六市三光里頂柴路10-1號，總戶數為13戶，規劃建坪為125坪到153坪，擁有「戶戶五車位，人車皆分道」、「純粹獨棟、雙併」等特色。

▼「比佛利莊園」別墅的詳細資料。（圖／新屋網）

依照「黃頁任意門」的公開資料，「翰霖坊建設有限公司」的公開數據顯示，該公司在民國96年10月10日設立，資本額為1100萬5000元，公司董事為李明哲，持有100萬5000元的股份。值得一提的是，依據先前韓國瑜財產申報的資料，李佳芬投資了翰霖坊建設公司1000萬元。

當地居民表示，別墅的建造、擁有者在當地並非秘密。一名鄰居指出，別墅動工前，李佳芬父女曾前往拜訪，希望鄰居能夠體諒別墅動工後的噪音。

▼李佳芬的弟弟李明哲是翰林坊建設有限公司的負責人。（合成圖／黃頁任意門、廉政專刊。點圖可以放大）