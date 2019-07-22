「信義富邦」最新成交...每坪不到200萬！新鄰居房價僅郭董60%

▲信義計畫區豪宅「信義富邦」，旁邊為「陶朱隱園」。（圖／翻攝Google Map）

記者錢玉紘／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘的豪宅「信義富邦」在5月出現新一筆成交訊息，2樓被偉仲企業以超過2億的價格買下來，買家原先就是該社區住戶。房產業者指出，這筆交易換算起來，每坪不到200萬元，是郭董當年買進1樓豪宅價格的約6成。

偉仲企業背後的大股東為全球製帽大王王台光，10多年前曾買進中石化近2成的股權，後因未能順利取得經營主導權而出清股權。根據地籍資料顯示，「信義富邦」2樓戶為108.69坪，還有兩個車位，若是拆算車位後，每坪的單價不到200萬元。

《自由時報》報導，房產業者表示，最新交易的每坪單價與郭台銘當年買的時候出現頗大差距，僅為6成價，原因可能是因為郭董的豪宅為1樓戶，擁有庭院，屬於特殊戶，另外，當初買房的時機屬於房市高檔，買進價格高達每坪逾350萬元。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期有許多新豪宅或是中古豪宅成交的消息傳出，顯示富商購買豪宅的需求增加，也反映景氣復甦，之後應該還會有更多豪宅交易。另外，「同社區加買」的現象也逐漸增加，例如豪宅「仁愛一品」在近1年來，3筆成交都是同社區住戶買進。



信義富邦坐落在信義區商圈精華地段，鄰近信義威秀影城，但實際地點位在鬧中取靜巷內，全棟採用花崗石材外觀，更是國內第一個榮獲內政部頒贈綠建築標章的住宅。郭台銘夫人曾馨瑩在2014年買下其中一戶，讓郭家在此處共擁有5戶，此外，廣達董事長林百里、聯電名譽董事長曹興誠也都是該社區住戶。

