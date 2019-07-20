房仲經營社區十項全能　教作「聖誕雪花瓶」帶動親子活動嗨翻天

▲信義房屋與全家便利超商合作，去年在聖誕節前夕舉辦動手DIY製作「聖誕雪花瓶」的活動。（圖／信義房屋提供）



記者黃靖惠／綜合報導

房仲經營社區不遺餘力，信義房屋逢甲惠來店曾和全家便利超商合作，替社區歡慶聖誕節活動，邀請社區內的大、小朋友動手DIY製作「聖誕雪花瓶」，並提供免費抽獎活動，由於報名十分踴躍，當日現場擠滿60多人。房仲業者表示，透過活動服務回饋社區，不只是讓社區整體變得更好外，同時也讓大家更了解房仲的工作性質。

信義房屋逢甲惠來店店長周子凡表示，過往慶祝聖誕節活動多在社區舉行，去年底首次與全家便利商店合作，由超商提供場地，給大人、小孩DIY製作「聖誕雪花瓶」，不僅如此還有免費樂高玩具、餅乾糖果等抽獎，整場活動大家笑得合不攏嘴，原先預期最多40多人參加，後來現場大爆滿將近60多人一起同樂。

▼信義房屋與全家便利超商合作，去年在聖誕節前夕舉辦動手DIY製作「聖誕雪花瓶」的活動。（圖／信義房屋提供）



他表示，長年走入社區服務，秉持著回饋當地居民的初心，舉行各項活動邀請居民參與，而大家也從一開始的陌生，到如今逐漸習慣，在街上巧遇參加過活動的人，也多半會更願意主動打招呼。

他說明，信義除了去年舉辦「聖誕雪花瓶」活動外，也曾在春節前提供免費寫春聯、換紗窗等服務，不僅如也舉辦過「小小信義人」的活動，邀請小朋友們扮演一日房仲、穿上專屬房仲制服、拿著名片走訪社區大街小巷。

他笑談，房地產買賣一直存在著對價關係，因而部分民眾對於這份職業產生誤解，所以透過活動服務回饋社區，不只是讓社區整體變得更好外，同時也讓大家更了解房仲的工作性質，只要有居家相關的問題，如漏水、裝潢、搬家等，就能立刻想到信義房屋能提供服務資訊。

▼信義房屋與全家便利超商合作，去年在聖誕節前夕舉辦動手DIY製作「聖誕雪花瓶」的活動。（圖／信義房屋提供）

