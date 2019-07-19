低總價小宅異軍突起　建商爆推25坪小宅熱翻天

圖文／鏡週刊

翻開最近的房市新聞，最頻繁出現的關鍵字是低總價、小坪數；走進各大建案的代銷中心，詢問度最高、最快完銷的，也是2房或2+1的房型。低總價小宅近年來在房市異軍突起，成為當紅炸子雞。

「我瞄準總價千萬元以內的建案，房貸較能負擔。」37歲的黃先生，想尋覓人生中第一間房，他將眼光放在龜山A7重劃區，一方面離工作地點近、一方面因為該區推出大量低總價小宅建案，符合需求。最後黃先生挑中27坪2房1廳格局的房子，晉升有殼一族。

與黃先生年紀相仿的7、8年級生，近年來是買房主力族群，他們可能是單身貴族、新婚夫妻，及不生小孩的頂客族，決定搬離原生家庭，但又受限薪水、或所需空間不用太大，因此帶起一波低總價小宅熱。低總價小宅泛指千萬元以下、坪數20至30坪的房屋物件，甚至還出現20坪以下的迷你小宅。

大家房屋企劃研究室郎美囡主任指出，這股風潮可從2014年政府打房政策說起，投資客紛紛縮手、豪宅銷量減少，「首購族冒出頭，但又不滿足住套房，建商順勢推出許多2房、小3房的物件。」

「而且從南到北都有這樣的趨勢。」郎美囡表示，中南部以往較多大坪數物件，但台南15至20坪的小宅銷量逐年增加，台中也開始流行千萬以下的中小坪數物件，顯見全台住宅需求坪數，有越來越小的趨勢。

根據屋比房屋比價平台統計，國人購買25坪內住宅的比率，由2009年的22.9%，上升至2018年的41%；而其中又以雙北地區最為盛行，去年兩市的25坪以下買賣交易量，皆佔整體住宅比例的5成。



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