55年老建商南下推案 感心服務連入厝餐都包辦

▲今年是國泰建設55周年，該公司也開始拓展社區軟實力。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

老牌建商國泰建設過去給人的感覺就是「房子勇」，建材配備、施工都有很高的水準，但軟體部分顯得沒那麼突出，不過今年適逢國泰建設55周年，該公司也打算提升軟實力，例如位於高雄的新案「國泰聚」就找來集團旗下的COZZI飯店合作，包括物業管理、宴會安排、入厝餐點等都能提供專人協助。

▲「國泰聚」規劃許多交誼空間，讓住戶可以聯絡感情。（圖／記者陳建宇攝）

今年是國泰建設成立55周年，該公司也開始做不一樣的轉變，例如過去國泰的房子總是給人安全、值得信賴的感覺，但較缺乏軟體的配合，今年開始則有不一樣的轉變，維多廣告總經理鍾榮和表示，以高雄的「國泰聚」為例，該案規劃了許多讓鄰居可以交流的公共空間，並引進國泰旗下「COZZI飯店」的管理，社區物業秘書都要到COZZI飯店接受專業訓練，才會到社區服務。

▲「國泰聚」的住戶都可以得到「國泰尊榮卡」，到COZZI飯店住宿或用餐都有折口。（圖／記者陳建宇攝）

此外，鍾榮和表示「國泰聚」的住戶都可以得到COZZI飯店的相關需求協助，並得到「國泰尊榮卡」，飯店住宿、用餐，或是在國泰健康管理做健檢都有折扣。接下來也將在社區推出數場「生活宴」，請來達人分享各種主題，營造社區凝聚力。

▲「國泰聚」規劃59、65、67坪的產品，戶戶有3面採光。（圖／記者陳建宇攝）

「國泰聚」是國泰建設近年在高雄推出的建案中，坪數規劃最小的產品，坪數為59、65、67坪3種，單層3戶，戶戶有3面採光，每坪25.8萬元起。全案僅80戶，潛銷近2個月目前已銷售4成。

該案周邊的生活機能豐富，信義房屋灣區捷運店主任王實鵬表示，該案附近的生活機能完整，有光華夜市、瑞隆商圈等，而且位於前鎮、鳳山的要道上，交通也很方便。