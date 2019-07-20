住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹一看監視器...倒數5秒背脊麻

▲監視器出現詭異女子！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人出遊住飯店，曾在半夜聽見敲門聲，事實上，外頭根本沒人影，科學至今也難解釋！一名女網友透露，日前和友人住高雄飯店也碰到相同狀況，隔天好奇觀看監視器，竟赫見有女子身影飄進房間，網友紛紛狂起雞皮疙瘩，求問「 我也想知道是哪間啊，常去高雄玩，不想雷！」

一名女網友和友人住高雄飯店，共訂了3間四人房、1間雙人房，大夥放完行李後，便決定去新崛江逛街，直到凌晨3點，大家才回飯店休息，詭異的是，從3點30分開始，時不時傳來敲門聲、壓門把聲音，一路敲到4點多，原PO與友人好奇去開門查看，卻未發現任何蹤影。

直到隔天早上，原PO一行人向櫃台反應敲門聲狀況，並要求調閱監視器一探究竟，豈料一看畫面後，大家嚇得背脊發麻。原PO說，「影片裡面，我們聽到敲門聲，打開門查看，但完全沒有人，在關上門那瞬間，就看到了…疑似飄飄（？）」

仔細看看畫面，一開始是處於開門狀態，倒數5秒時，門一關上，就冒出一位疑似女子的身影，飄進房間後就消失於螢幕中。原PO嚇得將影片上傳在臉書《靈異公社》，求問「我們不確定是不是飄飄？所以來問問看！」

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▲網友嚇求飯店名稱！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網友們看了後紛紛驚呆，「跟進去了餒」、「真的有，關門之後一個男的站在門前，好像赤腳沒有穿拖鞋，好像跟著進去了，從門穿過」、「有白影非常明顯，哪家？」、「 可以說一下是哪一家嗎？我絕不會去住的」、「這麼顯喔！」、「是一個女生感覺穿制服窄裙嗎」、「請問是某捷運附近嗎？因為我以前也有遇過，但是忘記哪一間了」、「怎麼感覺地上有個阿婆的臉啊～門口好像有2個」、「女生耶！無袖背心+短裙」、「飯店願意提供監視器畫面，然後還讓你們帶回來，也太佛心了吧」。而原PO事後更新回應，「我怕被吉，我只能說是在美麗島捷運附近！」

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