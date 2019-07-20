ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹一看監視器...倒數5秒背脊麻

ETtoday房產雲

▲住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹一看監視器...倒數5秒背脊發涼（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲監視器出現詭異女子！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人出遊住飯店，曾在半夜聽見敲門聲，事實上，外頭根本沒人影，科學至今也難解釋！一名女網友透露，日前和友人住高雄飯店也碰到相同狀況，隔天好奇觀看監視器，竟赫見有女子身影飄進房間，網友紛紛狂起雞皮疙瘩，求問「 我也想知道是哪間啊，常去高雄玩，不想雷！」

一名女網友和友人住高雄飯店，共訂了3間四人房、1間雙人房，大夥放完行李後，便決定去新崛江逛街，直到凌晨3點，大家才回飯店休息，詭異的是，從3點30分開始，時不時傳來敲門聲、壓門把聲音，一路敲到4點多，原PO與友人好奇去開門查看，卻未發現任何蹤影。

直到隔天早上，原PO一行人向櫃台反應敲門聲狀況，並要求調閱監視器一探究竟，豈料一看畫面後，大家嚇得背脊發麻。原PO說，「影片裡面，我們聽到敲門聲，打開門查看，但完全沒有人，在關上門那瞬間，就看到了…疑似飄飄（？）」

仔細看看畫面，一開始是處於開門狀態，倒數5秒時，門一關上，就冒出一位疑似女子的身影，飄進房間後就消失於螢幕中。原PO嚇得將影片上傳在臉書《靈異公社》，求問「我們不確定是不是飄飄？所以來問問看！」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹一看監視器...倒數5秒背脊發涼（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲網友嚇求飯店名稱！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網友們看了後紛紛驚呆，「跟進去了餒」、「真的有，關門之後一個男的站在門前，好像赤腳沒有穿拖鞋，好像跟著進去了，從門穿過」、「有白影非常明顯，哪家？」、「 可以說一下是哪一家嗎？我絕不會去住的」、「這麼顯喔！」、「是一個女生感覺穿制服窄裙嗎」、「請問是某捷運附近嗎？因為我以前也有遇過，但是忘記哪一間了」、「怎麼感覺地上有個阿婆的臉啊～門口好像有2個」、「女生耶！無袖背心+短裙」、「飯店願意提供監視器畫面，然後還讓你們帶回來，也太佛心了吧」。而原PO事後更新回應，「我怕被吉，我只能說是在美麗島捷運附近！」

影片傳送門

►影／友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮…

關鍵字：高雄飯店敲門聲監視器

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4245

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

「內湖Costco被紫爆了！」一名年輕的媽媽在網路上分享，她走進好市多時，看見貨架上被滿滿的紫色包裝堆滿，讓她相當震驚。沒想到網友一看紛紛狂推，「每次去看電影，自帶一包去，超省錢的啊！」

7月19日 01:36

//cdn2.ettoday.net/images/4245

影／我男友迷路了！女LINE撩天蠍男警　幾個月後真的找到…甜笑：很幸福

一位法女網友分享當初「撩」男友的過往趣事。她說朋友介紹一位天蠍男警，由於是她夢寐以求的星座，所以主動出擊。加對方的LINE後直球對決，沒想到對方還很認真的回「請問是我的轄區嗎？」雖然失敗但經過幾個月的..

7月19日 11:10

//cdn2.ettoday.net/images/4247

影／高雄暴雨「公車內部一片泥水」　乘客厭世「雙腳懸空」努力撐

高雄市19日下午降下大雷雨，許多地區傳出淹水災情。有粉絲專頁在網路上分享，高雄某路段的公車內部也出現淹水的情形，眾多乘客只能關在積水的車廂內部，許多人的腳甚至泡在水裡。

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4247

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

許多親朋好友出遊時，會選擇同住一間房間，除了可以睡前聊天、玩遊戲之外，也可以省下一筆小錢。一名網友表示，他日前跟3名友人一起入住汽車旅館，沒想到進去才發現浴室是「開放式」，讓他瞬間傻眼，直呼「尷尬了！..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4248

偷吃忘了擦嘴！女兒聞到「熟悉的味道」大喊也要　網讚：內行

「好鼻師，一聞就知道」。一名網友在臉書「爆怨公社」分享一個趣事，她日前趁小女兒在家裡午睡時，偷偷溜出門吃了一份肉圓，回家後女兒竟然聞到她嘴裡的味道，讓她只好再跑一趟替女兒也買一份，她最後也笑說「偷吃忘..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4237

影／10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚了...3.5萬人讚嘆：精心布局阿

「這個局布了10年之久阿！」一名男網友日前po出兩張照片，第一張是剛結婚時，老婆依偎在他肩上的甜蜜合照，當年人家都笑虧他們像母子，沒想到現在卻被逆齡妻反將一軍。廣大網友看完也驚呆，不過都認為這是幸福的..

7月16日 11:45

//cdn2.ettoday.net/images/4247

穿反BRA T出門！電梯一開…3鄰居見超人風秒呆　她瞥「2片布料外露」崩潰逃

一名女網友日前發文，先是讚嘆BRA T，認為它很方便，出門買東西也不尷尬。接著她說，最近穿著BRA T要去倒貓砂，等電梯時，門一開看到3位鄰居在裡面，雙方對望好幾秒，對方卻沒出電梯。正當原PO納悶時，..

18小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

強制徵收！　40年新竹後花園將..

高雄飯店傳敲門聲　她看監視器…

洗衣機拉出雪花褲　達人曝超神5..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

兒裸睡！媽見濕黏小山丘…神展開

清玉5年「暴風收攤」　網一票得..

鄧紫棋「房比亂葬崗還亂」…網驚

菜鳥找租屋！老闆一句佛心話網卻..

台開宣布花蓮「山形屋」將開賣　..

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

ETtoday房產雲

最新新聞more

喬科維奇豪砸2.1億　買下邁阿..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

高雄飯店傳敲門聲　她看監視器…

住宅指標！三重新地標「長虹天馥..

口罩原來還能這樣用　5招生活小..

房仲經營社區十項全能　帶動親子..

刷白文化石以半高矮牆形式表現

綠系大理石材　完美詮釋風水美宅

不規則幾何線條　新時尚古典奢華

鋼琴師和他的D大調情人

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366