ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

調皮兒「360度華麗翻車」奶音呼救　媽廁所上一半...苦笑：該救他嗎

ETtoday房產雲

▲調皮兒「360度華麗翻車」奶音呼救　她廁所上一半...苦笑：該上前救他嗎（圖／ＸＸＸ提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兒子硬要騎進廁所，結果下秒華麗翻車！（圖／阿財媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

媽媽們絕對秒懂！一名女網友準備上廁所，兒子化身跟屁蟲，堅持不肯媽媽關門，悠哉在門口騎玩具車，怎料下秒整個翻車，讓原PO看傻眼，笑虧「老娘是要繼續拉屎，還是先救你呢？」

「偽單親媽媽的日常！」台中一名媽媽分享爆笑故事，日前她走進洗手間，準備獨享一個人的天地，怎料2歲兒子「阿財」就衝過來阻擋關門，接著騎著帥氣挖土機，在廁所門口監督老母一舉一動。

媽媽一臉哀怨，只好看著兒子轉來轉去，怎料調皮小夥子還有更大膽的想法，竟直接騎著挖土機衝進來，媽媽驚慌大喊「不要不要～」然而兒子已翹著前輪到門檻，下秒悲劇發生，「然後就冰掐（台語：翻車）了！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲調皮兒「360度華麗翻車」奶音呼救　她廁所上一半...苦笑：該上前救他嗎（圖／ＸＸＸ提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽笑稱，兒子根本是諧星！（圖／阿財媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「老娘是要繼續拉屎，還是先救你呢？」原PO向《ETtoday新聞雲》笑稱，看著兒子翻轉一圈，當下根本不知所措，最後母愛噴發，決定先衝上前拯救兒子，更爆笑的是，兒子沒哭，只小小聲呼救「媽媽救我～」

▲調皮兒「360度華麗翻車」奶音呼救　她廁所上一半...苦笑：該上前救他嗎（圖／ＸＸＸ提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友笑到併軌！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

把兒子翻回原來的世界後，卻沒向媽媽討拍，反倒一臉淡定說「謝謝」，接著繼續坐上挖土機耍帥玩樂，原PO哭笑不得直呼「根本諧星一個！」超勾椎的照片掀起臉書《爆廢公社》網友笑炸，「老司機翻車了」、「這一定要先拍照！」、「車禍當下不能移動現場哦，要等警察來」、「我會先拉屎～等我完畢在救」、「對不起...我真的笑慘了」、「好壞的媽媽喔」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

關鍵字：兒子廁所翻車媽媽

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4245

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

「內湖Costco被紫爆了！」一名年輕的媽媽在網路上分享，她走進好市多時，看見貨架上被滿滿的紫色包裝堆滿，讓她相當震驚。沒想到網友一看紛紛狂推，「每次去看電影，自帶一包去，超省錢的啊！」

7月19日 01:36

//cdn2.ettoday.net/images/4245

影／我男友迷路了！女LINE撩天蠍男警　幾個月後真的找到…甜笑：很幸福

一位法女網友分享當初「撩」男友的過往趣事。她說朋友介紹一位天蠍男警，由於是她夢寐以求的星座，所以主動出擊。加對方的LINE後直球對決，沒想到對方還很認真的回「請問是我的轄區嗎？」雖然失敗但經過幾個月的..

7月19日 11:10

//cdn2.ettoday.net/images/4247

影／高雄暴雨「公車內部一片泥水」　乘客厭世「雙腳懸空」努力撐

高雄市19日下午降下大雷雨，許多地區傳出淹水災情。有粉絲專頁在網路上分享，高雄某路段的公車內部也出現淹水的情形，眾多乘客只能關在積水的車廂內部，許多人的腳甚至泡在水裡。

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4247

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

許多親朋好友出遊時，會選擇同住一間房間，除了可以睡前聊天、玩遊戲之外，也可以省下一筆小錢。一名網友表示，他日前跟3名友人一起入住汽車旅館，沒想到進去才發現浴室是「開放式」，讓他瞬間傻眼，直呼「尷尬了！..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4248

偷吃忘了擦嘴！女兒聞到「熟悉的味道」大喊也要　網讚：內行

「好鼻師，一聞就知道」。一名網友在臉書「爆怨公社」分享一個趣事，她日前趁小女兒在家裡午睡時，偷偷溜出門吃了一份肉圓，回家後女兒竟然聞到她嘴裡的味道，讓她只好再跑一趟替女兒也買一份，她最後也笑說「偷吃忘..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4237

影／10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚了...3.5萬人讚嘆：精心布局阿

「這個局布了10年之久阿！」一名男網友日前po出兩張照片，第一張是剛結婚時，老婆依偎在他肩上的甜蜜合照，當年人家都笑虧他們像母子，沒想到現在卻被逆齡妻反將一軍。廣大網友看完也驚呆，不過都認為這是幸福的..

7月16日 11:45

//cdn2.ettoday.net/images/4247

穿反BRA T出門！電梯一開…3鄰居見超人風秒呆　她瞥「2片布料外露」崩潰逃

一名女網友日前發文，先是讚嘆BRA T，認為它很方便，出門買東西也不尷尬。接著她說，最近穿著BRA T要去倒貓砂，等電梯時，門一開看到3位鄰居在裡面，雙方對望好幾秒，對方卻沒出電梯。正當原PO納悶時，..

22小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

強制徵收！　40年新竹後花園將..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

高雄飯店傳敲門聲　她看監視器…

兒裸睡！媽見濕黏小山丘…神展開

洗衣機拉出雪花褲　達人曝超神5..

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

清玉5年「暴風收攤」　網一票得..

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

喬科維奇豪砸2.1億　買下邁阿..

鄧紫棋「房比亂葬崗還亂」…網驚

ETtoday房產雲

最新新聞more

要租有管理員嗎？網推這2點：超..

頂埔搬到土城　他開銷爽省15K

兒子360度翻車　她廁所：該救..

舊金山灣區太貴！盤點科技新貴最..

他被洗腦「0元買房」...真相..

喬科維奇豪砸2.1億　買下邁阿..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

高雄飯店傳敲門聲　她看監視器…

住宅指標！三重新地標「長虹天馥..

口罩原來還能這樣用　5招生活小..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366