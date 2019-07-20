調皮兒「360度華麗翻車」奶音呼救　媽廁所上一半...苦笑：該救他嗎

▲兒子硬要騎進廁所，結果下秒華麗翻車！（圖／阿財媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

媽媽們絕對秒懂！一名女網友準備上廁所，兒子化身跟屁蟲，堅持不肯媽媽關門，悠哉在門口騎玩具車，怎料下秒整個翻車，讓原PO看傻眼，笑虧「老娘是要繼續拉屎，還是先救你呢？」

「偽單親媽媽的日常！」台中一名媽媽分享爆笑故事，日前她走進洗手間，準備獨享一個人的天地，怎料2歲兒子「阿財」就衝過來阻擋關門，接著騎著帥氣挖土機，在廁所門口監督老母一舉一動。

媽媽一臉哀怨，只好看著兒子轉來轉去，怎料調皮小夥子還有更大膽的想法，竟直接騎著挖土機衝進來，媽媽驚慌大喊「不要不要～」然而兒子已翹著前輪到門檻，下秒悲劇發生，「然後就冰掐（台語：翻車）了！」

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▲媽媽笑稱，兒子根本是諧星！（圖／阿財媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「老娘是要繼續拉屎，還是先救你呢？」原PO向《ETtoday新聞雲》笑稱，看著兒子翻轉一圈，當下根本不知所措，最後母愛噴發，決定先衝上前拯救兒子，更爆笑的是，兒子沒哭，只小小聲呼救「媽媽救我～」

▲網友笑到併軌！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

把兒子翻回原來的世界後，卻沒向媽媽討拍，反倒一臉淡定說「謝謝」，接著繼續坐上挖土機耍帥玩樂，原PO哭笑不得直呼「根本諧星一個！」超勾椎的照片掀起臉書《爆廢公社》網友笑炸，「老司機翻車了」、「這一定要先拍照！」、「車禍當下不能移動現場哦，要等警察來」、「我會先拉屎～等我完畢在救」、「對不起...我真的笑慘了」、「好壞的媽媽喔」。

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