豪辦熱延燒七期　中信金控臺中金融大樓入駐破5成

▲台中七期市鎮商圈。（圖／高力國際提供）



記者黃靖惠／綜合報導

商辦租賃熱潮，從北部延燒到中部，台中最精華的七期市鎮商圈，去年整年租賃去化面積達1.7萬坪，頂級商辦站穩每坪租金「千元大關」，其中「中信金控臺中金融大樓」頂級商辦去年剛完工，短短半年內，已經突破5成入駐率，單坪租金開價1300元。

七期市政商圈去年整年，辦公租賃去化面積達1.7萬坪，每坪租金從928元，微幅上揚至943元，增幅約1.7％。其中，頂級商辦租金站穩千元大關。再探究租客，多半是線上服務業者、軟體科技業、以及銀行保險業者，近幾年則有加入轉型階段的傳統產業，因而租賃需求多半會落在100至500坪間。

而「中信金控臺中金融大樓」去年剛完工，開價單坪租金1300元，成功站穩七期頂級商辦大樓地位，相較豐邑市政核心每坪1350元租金更實惠，短短半年內，已經吸引中信金控集團中國信託、中信證券、台灣人壽、勤業眾信台中分所、愛齊科技以及優策資訊進駐，全棟進駐率也突破5成。

高力國際投資部執行董事黃正忠分析，台中七期商辦除交通及生活機能便利，周邊有科學、精密園區、光電科技、工具機系等產業聚落外，這類產業版圖逐步遍及全球貿易，因而面臨辦公需求要與國際接軌，再加上正處二代接班階段，需要一個相對「體面」及國際級辦公室、或是企業總部。