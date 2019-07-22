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新舊通吃！國人買房偏好屋齡很極端　專買老屋者占次多

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▲▼建案,臥室,廚房,樣品屋,實品屋,新成屋。（圖／記者葉佳華攝）

▲國人普遍還是喜歡新成屋。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

能住新的幹嘛住舊的？國人普遍還是喜歡新成屋，根據統計，今年第1季有近萬人購置3年內的新成屋，其次則為屋齡36年以上的老屋，雖然屋齡較為老舊，但是銀行仍願意核貸7成左右。

根據聯徵中心的最新統計資料顯示，今年第1季有9883的貸款樣本量，購置屋齡3年內新成屋，第2多的則是屋齡36年以上老屋，貸款樣本量為5577個，此外，國人購置新成屋平均房價約1101萬元，銀行貸款成數為7成3。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，建商預售轉成屋的整批貸款條件可能比較優惠，因此貸款利率僅約1.63%，在所有屋齡中貸款利率最低，以近年新成屋的供給與房價水準來看，北市外的都會區應是主要分布的區域。

貸款數量第2多的是屋齡36年以上的產品，平均房價約879萬元，若比較2009年歷年來Q1屋齡36年以上的數量，老宅貸款數量有明顯量增的趨勢，從1000多件增加到5000多件，反應住宅老化的同時，民眾購置老宅的狀況越來越為普遍。

曾敬德表示，老宅數量越來越多，台北市的市中心普遍都是屋齡超過30年以上的房子，但若想留在市中心，生活機能成熟與交通便捷的區域，一方面可能有預算問題，另一方面可選擇的產品也有限，民眾最後可能還是購置老宅產品，自己再花一筆預算裝修，加上近年都更與危老改建議題發酵，民眾對於老宅的接受度略有提升。

▲▼2019Q1房貸屋齡統計。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：聯徵中心屋齡新成屋貸款老屋信義房屋

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