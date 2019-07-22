強降雨抗淹兩招　加設擋水柵欄、車道截水溝有備無患

▲防水柵欄可以有效阻隔淹水進入地下室。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

連日強降雨，讓全台多處淹水，甚至雨水直接灌進民宅地下室，面對這樣的極端氣候，不時會出現短時間的強降雨，民眾該如何自保？專家建議，最好還是要裝設隔水的柵欄，或是準備沙包預備，才能將水擋在家門之外。

連日全台各處強降雨，造成許多淹水災情，很多民宅也都遇到相同問題，面對這樣的天氣型態，住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰表示，這類強降雨正常的都市下水道設計，都沒辦法即時宣洩，因此民眾要做的，就是確保自家的防淹水措施要做好。

▲許多社區的車道口會有截水溝，防止水淹進地下室。（圖／記者陳建宇攝）

鄭啟峰舉例，以大樓社區來說，最常見的防淹水設施，就是用來擋水的隔水柵欄，這種隔水柵欄分成2種形式，有像1扇門的形式，也有利用插銷固定，再放入防水隔板的形式。此外，利用沙包堆積隔水，但因為收納不方便，許多大樓社區，已不用沙包防止淹水。

另外，在車道規劃截水溝，也是避免水淹進地下室的方式之一。鄭啟峰表示，甚至有新建案規劃截水溝之外，還設計集水槽，並利用馬達抽水，讓水可以即時排出。

不過鄭啟峰也表示，這些都要在管委會正常運作之下才能做到，若買的是舊公寓、華廈等社區，管委會制度不完善的話，還是得要自己另外花錢去做，淹水之際也要有人可以即時操作這些防淹水的設備，才能發揮作用。

▲要知道社區之前有沒有淹水，從地下室的牆面可以略知一二。（圖／記者陳建宇攝）

而民眾要避免買到淹水屋，最好的方式是問一下左鄰右舍，周邊會不會淹水大概馬上就知道，而大樓產品可以觀察地下室牆面，若有水痕代表曾經淹水，最好避開這樣的物件。

▲住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰認為，短期、臨時性的淹水對於區域房價影響不大。（圖／記者陳建宇攝）

至於淹水區的房價是否會受到影響？鄭啟峰表示，若是長期淹水的區段，根本不會有人想買，價格連問都不必問，而短期受淹水影響的地方，水退了之後過段時間民眾也忘了，加上近2年的強降雨，民眾多半可以理解淹水的原因，因此價格也不會受到太大的影響。