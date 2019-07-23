這次不是詐騙！代銷抽百萬購屋金　最大誘因免千萬入住北市

▲位於鶯歌區的「新潤幸福莊園2」舉辦周末活動 。（圖／翻攝自「新潤幸福莊園2」臉書專頁）

記者詹宜軒／台北報導

這次不是詐騙！看房、或上網加入代銷業者會員系統，就可抽百萬購屋金。海悅國際表示，為回饋廣大購屋族群，特別推出海悅會員「百萬購屋金」圓夢計劃，即日至9月底止，只要加入成為海悅會員，人人都有機會。特別的是，若民眾直接到海悅所代銷的任一案場填寫問卷，就擁有10倍抽獎機會，若是購屋簽約完成，更可以有100倍的抽獎機會。

海悅國際表示，國人傳統觀念重視有土斯有財，儘管在高房價時代，仍舊期望能為自己或是下一代買房置產，然而在歷經幾波盤整後，市場風向逐漸轉變為小宅當道，一方面除低單、低總、低付款等「三低門檻」好入手外，另一方面也和家庭人口結構逐漸轉變有關。

海悅國際指出，目前公司旗下代銷案場，遍布雙北、基隆、桃園及台中等區，清一色皆為主打不到千萬元，就能入手新房的建案。其中，像是分別位處台北市內湖區、大同區的「文德好境」、「圓山花賞」，2案廣告戶皆不到900萬元，就能入手，甚至包含裝潢、家電，幾乎是拎著一卡皮箱，就可入住。另外，分別在桃園市八德區、新北市鶯歌區的「麗寶豐洲」、「微笑海悅」，都標榜500~600萬元左右，就可入手3房產品。

為回饋廣大購屋族群，海悅國際自即日起，推出會員「百萬購屋金」圓夢計劃，至9月底止，只要上活動網站加入成為海悅會員，就有機會抽中百萬購屋金。若想提高「中籤率」，只要活動期間內，到該公司所代銷的任一案場填寫問卷，就擁有10倍抽獎機會；若是購屋簽約完成，更可以有100倍的抽獎機會。活動則將於10月6日當日，直播抽出3位幸運兒。