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台中最強美食公益路商圈　482坪地開價6.4億找買家

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▲▼台灣大道、公益路交叉口482坪角地公開標售 。（圖／第一太平戴維斯提供）

▲台灣大道、公益路交叉口482坪角地公開標售 。（圖／第一太平戴維斯提供）

記者黃靖惠／綜合報導

台中捷運綠線2020年將開通，而捷運藍線也進入綜合規畫階段，兩條軌道所構成十字軸線路網周邊商業活動跟著升級，吸引許多投資人、建設公司與壽險業提前佈局，其中素有最強美食商圈之稱的公益路、台灣大道交叉口，一塊482坪角地委託第一太平戴維斯公開標售，底標價為6.3689億元，預計8月27日開標。

全台土地掀起交易熱，據第一太平戴維斯統計，今年上半年大型土地交易，台中總額達到333億元，居六都之冠，比起位居第二的北市多出70億元，也比第三名的台南市多出110億元，再進一步觀察，投資人佈局重點仍環繞台中七期、西屯區及北區等，占比達57％，且以七期與台灣大道沿線兩大熱區為主。

第一太平戴維斯受託辦理台灣大道公益路角地公開標售，土地總面積482.18坪，土地使用分區為第二種住宅區及第三種住宅區，並已獲核准移入容積，基地於台灣大道與公益路的交叉口，雙面臨路角地具備絕佳的廣告效益，標售底價6.2689億元，8月27日開標，即日起領標。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，該地位於台中經濟大動脈的台灣大道上，未來規劃捷運藍線將沿著台灣大道運行，並在本基地周邊設站；另側的公益路商圈是台中餐飲市場的一級戰區，餐飲集團推出新品牌時都在公益路開設大型旗艦店，並將此視為切入市場的灘頭堡，競爭激烈，也拉升店面月租金動輒50萬元以上。

第一太平戴維斯協理丁玟甄說明，該塊地屬於角地，使用分區第二種、第三種住宅區，平均容積率為272%，並已申請容積移入量927平方公尺，未來得標者除了可做住宅規劃外，另一側是公益路最強餐飲商圈，可做餐飲業旗艦店，另外因鄰近地草悟道商圈，未來有洲際酒店的加持，除了規劃為住宅外、也十分適合作商辦大樓、餐飲旗艦店或飯店。

關鍵字：第一太平戴維斯土地標售案台中公益路

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