高雄退休族網問退休宅怎麼買？專家推蛋黃區2房　千萬有找

▲高雄市文化中心附近有綠地、有商圈，是很適合退休民眾居住的的商圈。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳建宇／高雄報導

退休後的住宅要多大才夠住，想必是很多民眾心中的疑問，日前就有網友在論壇上提出自己的看法，認為自己心中理想的「高雄退休宅」是總價1600~1800萬元、40坪的大樓產品，不過房仲業者認為中古退休宅選擇性多，價格更親民，也很適合退休族。

日前有網友在論壇「Mobile01」上發起討論，原PO認為55歲以後小孩也該離家獨立，在55~80歲這段期間理想中的房子該如何，原PO洋洋灑灑列出各種條件，例如必須是大樓，因為有人顧家、有電梯、有人收信收網購，同時坪數至少要40坪，這樣在公設比35%的原則下，室內才有26坪左右。此外，原PO也認為只要廚房、餐桌、客廳、書櫃及1個房間就好，小孩回來請去住飯店。

▲原PO希望高雄建商如百立建設能推出40坪的產品，但該建商目前推案均為大坪數的豪宅。（圖／翻攝GoogleMap）

根據原PO的條件，這樣的產品若是在高雄市的蛋黃區，又是如百立、皇苑等知名品牌，房價每坪大約35~40萬元，換算總價就大約在1600~1800萬元。只不過，原PO提到的這2家建商，都沒有推出小坪數的產品，這樣的總價帶負擔起來也很吃力。

▲其實在高雄市美術館或科工館周邊，都能找到適合作為退休宅、且房價較親民的物件。（圖／信義房屋提供）

不過想買退休宅，未必一定要選購新建案，中古屋其實也有很多選擇。信義房屋高雄行政中心專案經理陳祈佑表示，一般退休夫妻，考量到體力，室內在15~25坪較適合，建議找有車位的電梯大樓，或鄰近捷運或車站，此外周邊有公園、市場、醫院都是退休宅合適的地點。

陳祈佑指出，對於退休族群來說，具備無障礙空間，有警衛管理、垃圾處理等條件的社區都很適合。以高雄市區來說，美術館、文化中心、科工館或中央公園附近都可以找到理想的住宅環境，甚至許多物件的總價都在1000萬元以內。值得注意的是最好挑屋齡10年內的新古屋，比較不用費心修繕問題，也較可以過濾鄰居素質。