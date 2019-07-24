年收破百+住免費房！他曝「慘烈生活」：吃土過日　網一看支出明細...會出大事

▲原PO月收9.2萬元，卻過著吃土的苦日子！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少年輕人感嘆房價貴桑桑，若有長輩留下房子，可少奮鬥數十年！不過有一名男網友年薪破百萬，住在老媽名下的房子，看似人人稱羨的優渥生活，沒想到他卻哭窮，「每天只能白粥肉鬆或泡麵度日」，支出明細曝光讓網友狂搖頭。

「一家三口過苦日子！每月吃土過日！」一名人夫在《mobile01》透露，與老婆育有一名3歲女兒，有車有房，且房子是長輩留下，完全沒有買房經濟壓力，然而自己月收入高達9.2萬元，年薪破110萬元，照理生活無憂，但每個月開銷驚人，東扣西扣後，最後自己只剩下1萬2千多用可花用，支出明細曝光，卻讓人看傻眼了，如下：

車貸1萬元、公司停車位2500元、油資6000元、臨時停車費用500元、汽機車每月預存金（牌照稅、燃料稅、強制險、保養維修）4113元

→總共2萬3113元

勞健保1849元、全家人保險1萬2000元、家裡每月支出（老婆家用、水電瓦斯、網路、手機費、管理費）1萬7640元

→總共3萬1489元

信用貸款1：30萬（生孩借款，包括月子中心、修繕房屋）7000元／剩15期；信用貸款2：至少百萬元，未透露總數（前2年連續出國，每趟旅程30萬）1萬8000元／剩60期

→總共2萬5000元

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▲原PO沒扛房貸的壓力！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

精算後，原PO支出金額為7萬9602元，每月只剩下1萬2398元可活用，與他自己所算的1萬2898元，雖然小有出入，不過花費仍高達嚇人，他感嘆，每天只能白粥肉鬆或泡麵度日，「就算每月都不娛樂，也都把老婆小孩丟在家，也不理會生活品質，我自己也只剩下每日可運用的金額為430（應為413元）！」

討拍文掀起關注，不少網友認為奢華出國費是每個月吃土的罪魁禍首，「第一個信貸借錢修繕房子，付月子中心的費用跟買嬰兒用品，這個我覺得合理，第二個信貸就真的打腫臉充胖子，借錢出國玩還一趟30萬，會當月光族是應該的，第一次看人借錢出國玩的」、「國外旅遊非必需開銷，這幾年先省下來吧！先把信、車貸還清再出去玩」、「你等於是借錢過日子…生小孩做月子→借錢，出國旅遊→借錢，你在結婚跟生小孩之前，都沒有存款是嗎？個人是覺得，你只能先把貸款還清，再來談生活品質吧…最優先是暫停花30萬出國旅遊了」、「年薪破百+有免費房…理論上即使住在雙北都還算優渥，但是樓主買車貸款、生孩貸款、旅遊貸款，坦白說樓主有變成卡奴的潛力」。

▼網友建議不要再借信貸了！（圖／翻攝自mobile01）