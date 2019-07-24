投資人嫌貴　北市都更宅標售最低僅加價21元就買到

▲大安區「耕曦」都更宅。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

都更宅標售！國產署今日標售國有非公用不動產都更宅，大安區「耕曦」標脫8戶最多，且標脫總價最高的為15樓戶，總價約6533萬元，而此次標脫價最便宜的也要約3000萬元，為位於萬華區的「萬喆」，此次共57筆都更宅標售，僅標脫15戶，溢價率僅約0%~1.52%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，此次國產署標售溢價率仍低，其中「耕曦」的5樓戶僅加價21元就標下，而最低單價是91.5萬元，而一樓的4戶店面和17樓以上戶別，因單價略高，仍乏人問津。

此次「耕曦」為第7次標售，根據實價登錄資料，歷史最高價為2013年的25樓戶，單價154萬元，而近年低樓層的成交單價約在每坪100~110萬元間，因近一年標售已調降過兩次價格，此次標脫每坪單價為91.5~108萬，單價接近市場接受度。

「耕曦」位於大安區羅斯福路三段的都更建案，經歷近8年的整合，讓原本35年的老公寓有嶄新的面貌和身價，由於近年購屋族多為自住為主，希望低於市價入手，在經歷兩次降價後，本次標脫8戶，還剩18戶尚未標脫。

而位於大同區的「永德言葉」，為台鐵都更分回戶，樓高15層，總戶數共140戶，近雙連捷運站和傳統市場，過去歷史最高價每坪達100萬元，近年成交行情在78~86萬元間，此次有5戶標脫，總價在3500~4000萬元間，目前還剩19戶待標售。