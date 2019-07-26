年租金破3千萬！中國信託入駐松江「和裕大樓」千坪辦公室

▲位於北市中山區的商辦大樓「和裕大樓」。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市中山區南京松江商圈為商辦、金融業重鎮，據實價登錄揭露，中國信託商業銀行在今年4月以每月278萬元，一口氣租下台北和裕集團總部「和裕大樓」5層樓、逾千坪的辦公室，換算單坪租金1942元，比先前開價2000~2100元，便宜了9折。

實價登錄揭露，捷運行天宮站、松江路段「和裕大樓」今年4月有筆租賃交易，面積高達1432坪，每月租金278.24萬元，換算單坪租金1942元。

記者今天實際走訪現場，目前「和裕大樓」1~2樓被國都汽車租下，作為「LEXUS松江營業所」的汽車展示中心、辦公室；3~4樓被和雲行動、和潤企業租下當辦公室；11樓被樂天國際商業銀行租下；12及13樓被和泰聯網、和裕投資公司租下。

另外，5～10樓被中國信託商業銀行租下，最近2個月才進駐，且承租坪數與實價揭露該筆租金雷同，推測該筆租客為中國信託商銀。

據了解，「和裕大樓」去年完工後，其中半棟作為和裕集團自用，只有5～11樓對外出租，開價每坪2000~2100元，且才完工1年就全數進駐完畢。

▼位於北市中山區的商辦大樓「和裕大樓」。（圖／記者黃靖惠攝）



第一太平戴維斯協理丁玟甄說明，「和裕大樓」位於松江路段上，屬於南京松江商圈末端區段，周邊多金融銀行、壽險公司及旅遊業總部，早期是在地中小型企業主、日商、外商公司駐點地方。

丁玟甄說明，南京松江商圈核心商辦大樓來看，位於松江路、南京路口「蘇黎世保險大樓」，屋齡7年，每坪租金2400元；捷運行天宮站共構辦公大樓「將捷巴菲特」屋齡10年以內，每坪租金1800～1900元。

若用這2筆租金行情價格，「和裕大樓」雖然屋齡較新，但位處松江商圈末端，且為一次性出租千坪空間，換算單坪租金1800~2000元，屬於合理行情範圍。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，捷運行天宮站周邊商辦租金行情，單坪約1800～2000元，此物件租賃價格屬合理，且該大樓新穎氣派，相比信義計畫區動輒3000~4000元租賃行情CP值很高。

他進一步說明，鍍金商辦區塊以忠孝東路、仁愛圓環、民生敦化、信義計劃區受矚目，但隨著總經狀態走弱，新興區域商辦投資顯得避險，移往二線區塊，像是內科一帶，近年為金控、國內外大型企業熱租地點，看準大使用坪數，租金行情卻比信義計畫區打個6、7折不等，相當划算。

▼「和裕大樓」完工後1年內滿租。（圖／記者黃靖惠攝）

