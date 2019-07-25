廚房換地墊...母女狂冒錯覺「想彎腰撿菜」　一張圖戳萬人笑點：我家也是

▲是一張容易讓人誤會的地墊呢！（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

還是別放地墊好了......。一名女網友在臉書表示，自從媽媽買了新的地墊放在廚房後，母女倆老是覺得地上掉了菜葉想彎腰撿。照片一出也笑翻眾多網友，巧合的是，不只一名網友表示家中使用同款地墊，他們甚至還有相同的困擾。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，她表示家中的廚房近日擺了一張新的地墊，灰色的底上頭還有鮮綠色的四葉草及英文字點綴，沉穩中帶點活潑的氣息。不過地墊的圖案似乎也帶給她一些困擾，她表示，自從廚房換了這地墊後，她和媽媽每次都覺得有菜葉不小心掉到地上，想彎下腰去撿。

貼文貼出至今，已經吸引了1萬多名網友按讚，底下竟然也有網友表示家中有同款地墊，還產生一樣的錯覺，「跟我爸一樣......我家也有一樣的，他們偶爾上來北部玩都覺得要撿菜屑」、「我的跟你一樣，每次都以為墊子上面有東西」、「彎下去撿不到，還順便罵自己白痴」、「以為是香菜」、「撿不完的菜XD」、「有強迫症的不行欸」。

▲看來是個熱銷款。（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，還有網友表示這不失為一種運動方式，可以透過不斷彎腰的動作增加腰部肌肉的活動量，「腰越來越細了嗎？那我也要買」、「會瘦會瘦」；如果還是很容易看錯，也可以選擇拿麥克筆把葉子塗黑。

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