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3孩開趴「魔音穿腦2年」！恐龍家長嗆：搬樓上吵我們啊　她怒...可悲教育

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▲孩子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孩子調皮搗蛋，樓下住戶大崩潰！（示意圖／非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，千金難買好鄰居！一名女網友抱怨，每到三更半夜樓上都會發出蹦跳聲響，住了2年被吵到精神崩潰，日前氣PUPU走上去關心一下，卻被恐龍家長連環砲轟腦，「不然你搬到我樓上來吵我們阿」、「你叫警察來阿！」原PO無奈大嘆，「可悲的父母，可悲的教育...」

這名女網友在臉書《爆怨公社》發文討拍，已搬到新住處2年多，一切住的舒適，唯獨樓上鄰居超擾人，日前深夜1點多，傳來跑跳、丟棋子、掉東西和開關門等巨響，讓原PO不堪其擾，這次她終於凍抹條，帶著忐忑心情前往樓上「關懷問候一番」，怎料對方家長態度囂張至極！

大門一打開後，映入眼簾是3位破壞力十足的孩子，目測約2至8歲左右，正精神飽滿在家裡跑跳玩耍，當下原PO看傻眼，接著回過神禮貌地詢問「不好意思可以請你們安靜一點嗎，小孩一點多不用讓他們睡覺嗎？」

本以為鄰居會深感愧疚，殊不知竟擺出理直氣壯模樣回嗆，「我沒有吵阿」、「有超過80分貝嗎」、「我要我的小孩幾點睡不用你來教」、「不然你搬到我樓上來吵我們阿」、「你叫警察來阿」。

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▲3孩開趴「魔音穿腦2年」！恐龍家長嗆：搬樓上吵我們啊　她嘆...可悲的教育（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友分享以牙還牙報復手法！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

遭到鄰居猛烈開砲，原PO無語了，只好放棄治療恐龍家長，忍不住悲嘆「可悲的父母，可悲的教育...」大批網友看了文章後，也紛紛拳頭硬了「零晨3點敲你家天花板」、「千金難買好鄰居！我也遇過，請樓上鄰居小聲點，結果他回我們，他的樓上也是這樣吵的！（你能接受但我不能啊！）」、「我家隔壁也是，都大半夜了，還在牆壁上跑來跑去，逼我灑鹽巴才安靜下來」、「台灣鯛的日常」、「父母的教育不能等」、「我家樓上吵了二十年了，重點是沒有小孩子…還有一戶三不五時在裝修」。

關鍵字：鄰居大樓教育吵鬧家長

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