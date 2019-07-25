北市每坪新案年漲2.6萬元　隔年買30坪得多花78萬元

▲北市新案、預售單坪價格年漲2.6萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

購屋族苦等房價下跌，希望搶在最低點進場，不過根據最新市況調查顯示，北台今年第2季新成、預售屋成交價呈現3漲2跌1持平。其中，台北、新北、基隆價格走揚、桃園持平，另新竹、宜蘭逆勢下挫。而北市每坪新案價每坪85.1萬元，較去年同期漲2.6萬元，假設要買一間30坪住宅，今年就得多付78萬元。

雙北今年第2季新案價，與去年同期相比之下，北市單坪價格85.1萬元，每坪上漲2.6萬，年漲幅3.15％；新北市單坪價格38.6萬元，每坪上漲0.4萬元，年漲幅約1.05％。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，北市房市因投資、置產需求升溫，今年第2季大安、北投、內湖區預售屋、新推案多帶頭領漲，促使新預售屋房價上揚明顯，顯示市況仍舊不錯，意味著台北市投資追價買盤，確實存在。

基隆第2季新建案單坪價格21.1萬元，與去年同期相較之下，年漲幅度達7.65％。何世昌分析，基隆房價雖創下新高峰，但區域市況極差，在地客不買帳，外來的台北客又稀少，房價呈現「無量上漲」的格局。

桃園第2季新建案，單坪價格22.7萬元，與去年同期相比，年漲幅約2.25％。何世昌解釋，桃園新釋出建案價普遍較平實，在一些需求強勁、而價格合理的區域，買氣就相當不錯，例如龜山A7重劃區、蘆竹南崁地區、中壢內壢地區等地。

反觀逆勢下挫的新竹、宜蘭，第2季新建案每坪價格，分別為22.6萬元、20.8萬元，與去年同期相較之下，年跌幅最多達3.7％，至於走弱原因，新竹因外圍蛋白地區房價漲多回吐，漲勢暫時休息，而宜蘭房價仍再修正階段，市況孱弱。