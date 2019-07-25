▲原價冷氣5萬4900元，臉書有業者只賣1萬5000元，小心是詐騙！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少業者主打買貴退差價，不過東西過於便宜，小心有詐！一名冷氣師傅抱怨，日前有客人訂了一台5萬多元的變頻冷氣機，事後，對方在臉書發現一台只要1萬5千元，竟破口大罵「你一台冷氣賺我那麼多錢，當心生兒子沒屁眼！」不過，明眼人一看都知是詐騙，網友紛紛敲碗等悲慘下場。

高雄一名林姓男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，日前有客人訂一台分離式變頻冷氣機，怎料還沒去安裝，對方就火冒三丈打電話來，且劈頭就問候原PO的媽媽，「X的，你一台冷氣賺我那麼多錢，當心生兒子沒屁眼，生女兒雙屁眼！」

原PO滿臉問號，仔細詢問原因後，客人才傳一張臉書截圖照片，只見同品牌的冷氣機可吹10至12坪，一台只需1萬5000元，接著怒罵「你自己看看，人家網路社團的才賣多少，而且去六龜鄉公司就可以面交取物，你真的貴又差勁，我家的冷氣你不用來安裝了，我決定找這個人購買。」

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▲網友一看就知是詐騙！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

抱怨文掀起6千多名網友求後續，也替原PO抱不平，「日立的不可能一萬五，中古二手的就要三萬至四萬多了」、「這款要55000 ，詐騙吧」、「應該只有室內機，不含管線、安裝、室外機，期待後續」、「這個型號頂級5至6萬了，1.5萬（元）小心上當啊，天下沒有白吃的午餐」、「吃米不知米價」、「沒主機請問哪來的」、「沒完成交易，要取消就好好講！幹嘛罵人，好沒品」。

對此，林男接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，這一台要價5萬4900元，就算不含材料費，利潤也只賺幾千元，根本不可能只賣1萬5000元，況且面交選在六龜鄉公所，地點比較偏僻，「我用第三隻眼一看就知道是詐騙！」

林男強調，「會讓你有初戀的感覺的商品通常是詐騙」，呼籲大家千萬別貪小便宜，下場可能賠更多。至於客人後續是否有回來求救，林男直言，「沒有，就算找我，我也不理他！」可惜結局要讓網友們失望了。