你去過了嗎？全台首間車站裡有居酒屋　16家美食名店炒熱周圍店面

▲花蓮火車站。（圖／東森房屋提供）



記者黃靖惠／綜合報導

暑假旅遊旺季，民眾到花東地區小旅行，多數搭乘台鐵列車接駁，造就花蓮火車站每日逾萬人次進出，如今隨著16間知名餐飲業，像是星巴克、頂呱呱、耕壽司、爭鮮等進駐，掀起地方討論話題，也留住來自各地的過路財神。當地房仲業者也認為，花蓮站內400坪商場集客效應越強，未來站外周邊店面身價也就越高。

花蓮火車站去年10月啟用後，3層、400坪商場空間，吸引16家店進駐，近期接連開幕，像是星巴克、爭鮮等，就連已撤離花蓮10多年的速食店「頂呱呱」也再回歸，不僅如此，還有首創站內居酒屋「耕壽司」進駐。

▼花蓮火車站400坪商場共有16間餐飲業者進駐。（圖／東森房屋提供）



東森房屋花蓮富國加盟店店長楊素芬表示，花蓮擁有好山好水吸引北、中、南遊客造訪外，也是歐美、日韓港澳國際觀光客必訪地之一，遊客搭乘台鐵列車在花蓮火車站轉乘，也造就車站每日萬名人流，卻因缺乏舒適休憩空間、無法創造更大的觀光效應。

他指出，去年花蓮車站改建後，打造挑高式百坪商場，空間變寬廣，且有多間餐飲業者進駐設櫃，星巴克、爭鮮、喜樂紅豆餅、臺富便當、Cama、曾記麻糬、吳媽媽包子，以及耕壽司、頂呱呱設點。

▼「耕壽司」進駐花蓮火車站400坪商場。（圖／東森房屋提供）



楊素芬表示，其中速食店「頂呱呱」撤離花蓮10多年，如今再回歸，獲得最多民眾的關注，不僅如此，像是居酒屋「耕壽司」進駐，成為首個站內的居酒屋，不只成功掀起新話題，留住人潮消費，連同拉抬站外街邊店鋪身價。

她說明，站前「國聯一路」的商店街最熱鬧，沿街伴手禮業者、商務旅店、汽機車租、影城以及異國餐廳，許多插旗戰前的店家，多看準鄰近車站遊客多、且招牌具廣告效應，寧願砸錢來周邊展店，而店鋪屋主大多是在地居民，偏好長期穩定收租，因而買賣交易量少、但租賃市場活絡。

▼花蓮火車站400坪商場共有16間餐飲業者進駐。（圖／東森房屋提供）



楊素芬表示，國聯一路段上，以2~3層樓透天店面為主力產品，平均月租金3~12萬不等，較小間的店面地坪25~30坪，月租3~4萬元，另也有像是「地球村」美語租下4層樓透天、面寬近7米，月付租12萬元。