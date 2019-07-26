高雄今年新增綠建築　面積等同1個大安森林公園

▲高雄厝計劃的綠建築也能達到節能減碳的效果。（圖／高雄市工務局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市所推出的「高雄厝計劃」已受到許多業者及民眾肯定，根據高雄市工務局統計，今年迄今的綠建築及高雄厝申請案已達379件，所新增的綠化量達2.5萬平方公尺，相當於3.85座國際標準足球場面積，綠能設施2400平方公尺，通用化浴廁5356平方公尺，雨水貯集設施2萬4909立方公尺，相當於13座國際標準游泳池容量，合計每年可減碳26萬8514公噸。

▲深陽台是高雄厝的一大特色。（圖／高雄市工務局提供）

此外，高雄市也積極打造成為光電綠能城市，並加速改善空汙，啟動2019~2022年的「創能經濟．光電計畫」，目標在4年內設置500百萬瓦太陽光電設施，相當於500座世運主場館的設置容量，每年將可發電6.39億度，約為苓雅區全區2年用電量，創造500億元綠能產值。

▲高雄市日照時間長，非常適合發展太陽光電。（圖／高雄市工務局提供）

高雄市副市長李四川表示，高雄具高日照時數的環境優勢，利用潔淨太陽光電發電，減少燃煤發電造成的空氣汙染，是高雄市政府改善空汙的主要行動之一，成立跨局處的太陽光電推動委員會，並擬定4年期的「創能經濟．光電計畫」，包含專案輔導國公有建築物設置光電設施、建置校園雲端智慧電錶、鼓勵工廠及住宅設置光電獎補助、閒置土地設置光電設施等措施。

工務局也表示，新計畫預定4年設置500百萬瓦，相較於前期光電計畫目標量提高了150百萬瓦。經統計，自年初迄今，高雄已有435件案例設置完成，設置容量達75百萬瓦，相當於創造75億光電產值，預計年底可完成110百萬瓦設置容量。

高雄市工務局今年也編列1500萬元經費提供設置太陽光電補助，全市合法住宅均可申請，受理補助期限至10月15日截止。