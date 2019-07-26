垃圾桶1枚「用過套套」...妹一看床上噁崩潰　哥哥女友羞：妳房間像飯店

▲哥哥女友行為太超過！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

把妹妹房間當摩鐵？一名女網友怒訴，日前一打開房門，發現棉被鋪反了，第一直覺去檢查垃圾桶，崩潰看見使用完的保險套，氣得找哥哥女友問真相，女方不僅沒感到羞愧，反而坦然回應「因為妳房間蠻像飯店，風格我也蠻喜歡的」，讓原PO整個大崩潰！

這名女網友在《Dcard》抱怨，哥哥去年好不容易脫單，本抱著喜悅祝福小倆口，但自從他把女友帶回家後，多次脫序舉止讓人狂搖頭。原PO說，自己習慣會把棉被攤開鋪好，形容就像飯店整整齊齊的床一樣，有股療癒感，某日，她打工回家，一開門就赫見棉被鋪反，拖鞋位置也不一樣，「就知道有人進過我房間！」

原PO火冒三丈表示，下意識先去看垃圾桶，「被我發現用過的保險套」，她氣得打給哥哥質問，「是不是在我房間跟XX幹大事？」結果哥哥淡定回應「我跟XX有去妳房間睡覺，有擦槍沒走火。」

「掛電話之後，我第一個反應是噁心！」原PO自怨自艾先把床單、枕頭套先丟進洗衣機清洗一番，事後等情緒冷靜後，決定問哥哥女友此事，殊不知對方回答，「因為妳房間蠻像飯店，風格我也蠻喜歡的」，原PO臉色鐵青，氣得警告不准再進房間。

本以為哥哥跟女友會銘記在心，沒想到日前她女友帶著一隻黃金鼠來家裡，原PO當下不以為意，結果晚上打工回來，打開房間燈後，「地上是衛生紙跟黃金鼠的排泄物」，她一秒理智線斷裂，怒嗆哥哥「現在是怎樣？有一就有二是嗎？」

哥哥急忙道歉，並解釋「XX說妳房間比較寬敞放風一下沒關係，垃圾她說會清」，原PO氣得拎出一袋垃圾，忍不住破口大罵「這樣叫做會清？下班留禮物給我清真是有禮貌」，殊不知哥哥也腦羞嗆聲，「啊都說抱歉了，妳還想怎樣？」

礙於當時已接近半夜，爸爸出面協調，希望原PO別繼續鬧彆扭，「啊妳都清了還要抱怨什麼？哥哥也道歉了，趕快洗澡睡覺了，明天不用上學嗎？」原PO認為私人空間被擅闖，最後不甘心打一把鑰匙，而爸爸卻認為「反應過度」。

種種委屈之下，加上爸爸會在家庭聚餐上喊話，「要讓XX來當我們家女兒」，而哥哥女友也會一搭一唱回應「要當大女兒」，讓一旁原PO很不是滋味，萬般無奈下，她決定要搬去跟媽媽同住，至少眼不見為淨。

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▲網友認為，搬出去住是對的！（圖／翻攝Dcard）

大批網友看完文章後，也替原PO抱不平，「就跟你媽了啦，你們家男生沒長腦了」、「484女友長的還不錯，趕快把房間鎖好」、「一定超正、前凸後翹，不然那兩個男的不會在那邊」、「搞不好你的保養品、化妝品也被哥哥的女友偷用好幾次了」、「每一項都讓人理智線斷掉欸，恭喜你離開那個鬼地方了」、「完全不能接受別人在自己房間打X，反感至極」、「我只想求老天，拜託不要給我兒子這樣的女朋友」。