「1200萬房vs.2萬5租金」他問月繳差不多：想買房　網狠酸...利息很驚人

▲買房貴桑桑！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友月花2萬5000元租房，不甘心辛苦錢都落入房東口袋，近日萌起買房念頭，他認為買一間1200萬房子，「每個月付的錢差不多，是不是感覺划算多了？」對此網友點出關鍵，別忘了房貸利息也要萬元上下。

這名男網友在PTT「home-sale」版上透露，薪水凍漲，房租卻節節攀升，雖然漲幅有限，「但隨便一間租房就要25000（元）以上」，他不禁發問，若每個月付的錢相當，倒不如買一間1200萬上下的房子，有個屬於自己的棲身之地，「難怪兩房的新成屋這（麼）熱銷！」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲有人笑虧，必須先有頭期款！（圖／翻攝PTT）

文章掀起網友熱議，紛紛回應「也要有頭款」、「1000萬的每月房貸至少4萬多吧，請問差不多是怎麼求出來的」、「我貸600（萬）就要兩萬房貸了，你文組？」、「這年頭50幾歲被退休的一堆，貸30、40年的風險真的自己要抓好。另外台灣沒有固定利率房貸，都是一段式的，所以請考慮長期利率變動風險」、「你那邊1200萬的房子才租25000？這樣看你奇摩子（台語：心情）阿…自己裝潢vs.可以看心情換房子住，沒有絕對答案，只有你爽怎樣」、「我這550（萬）的租1萬，我選擇繼續租」。

雖然不知原PO在何地租屋，若以北市1000萬房子跟租金2萬5000元為例，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，頭期款足夠的話，「在台北當然是買房」，假若房貸800萬，每月需繳4萬元（利息1萬3000元、本金2萬7000元）。值得注意的是，雖然本金與租金差不多，但別忘了利息一加上去，每月負擔也不少。