鬼月淡季議價好時機？　最近2年房價不減反增

▲即將進入農曆7月，俗稱鬼月，民眾多半忌諱買房入厝。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者黃靖惠／綜合報導

即將進入農曆7月、俗稱鬼月，多數人忌諱買房入厝，但也有人偏偏反其道而行，專挑淡季「入市」，認為議價空間大，更有機會撿便宜，但觀察最近6年逢鬼月的交易價、量變化，鬼月房屋買賣交易量，每季減幅逐年減少，不過房價並沒有大幅度下跌，且最近2年還小幅度上漲，由此可見「鬼月議價空間大、撿便宜」不符市況。

「屋比房屋比價平台」彙整每年逢鬼月、第3季房屋交易量發現，最近6年（2013～2018年）房屋交易量普遍萎縮，只有2016年季增2.6％；至於房價部分，只有2015～2016年微幅下跌0.1％，其餘均上漲，且季漲幅介於0.5％～2.6％不等。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴說明，「鬼月」是約定成俗觀念，有些人認定萬聖節才是鬼節，也有學者提農曆11月才是鬼月的說法，再加上時代演變，大眾逐漸淡化鬼月購屋禁忌，不再認為農曆7月諸事不宜，甚至有人認為「窮比鬼可怕」刻意挑選鬼月入市。

▼最近6年鬼月房市交易價量變化。（圖／屋比房屋比價平台）



為何逢鬼月交易量大多萎縮？陳傑鳴表示，雖然民眾在鬼月已較無過往忌諱，但購屋時半仍會參考長輩意見，因而「不急於一時」下決策，再加上每年第3季屬於颱風季，往往因連日大雨，降低民眾出門買屋、看屋的意願，所以交易量萎縮機率確實不小。

至於房價部分，他也說明，房市最近2年買氣復甦，看跌房市比重也不斷降低，且鬼月交易量季減率、逐年縮減的態勢，且房價指數也不降反增，可見「鬼月撿便宜」也早已不再。