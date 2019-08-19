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小巷40年透天！「屋主拉皮翻新」開價1100萬　他心動室內停雙車：可以買嗎

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO好奇問，小巷裡的40年翻新透天能不能入手。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

買房子是人生大事，不管是新建案或中古屋，一定要小心審視物件，尤其是翻新的屋子，真的得好好檢查一番。一名網友就好奇發問，「小巷裡的40年翻新透天……可以買嗎？」說這些房子被屋主拉皮翻新，看起來就像新的，開價則是1100萬左右，而且室內可以停雙車，讓他忍不住心動，「這種可以買嗎？」

這位網友在《Mobile01》的居家板發文，說有一些小巷子裡的3、40年老舊型透天，實價可能400～600萬元，但屋主拉皮翻新後，看起來就很新，開價也變成1100萬元左右，最大的優點則是室內可以停雙車，讓他忍不住想問，「這種可以買嗎？實際成交大概可以談到多少？」

原PO也在留言處透露，他實際用google map看以前的屋況，「只能用慘不忍睹可以形容，就是很舊的那種連棟長型平房，連磁磚都沒有，我覺得大概300的價值」，但屋主翻新後開到1100，讓他覺得很誇張，「因為你看起來新新的，隔壁對面的都很破舊，而且小巷最怕鄰居亂停車卡到你。」

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲買房是人生大事。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，不少人建議不要，「應該是不可以，老房子要自己拉皮裝修，由屋主裝修可能是要掩蓋一些缺陷」、「千萬不要買新翻修的老屋，因為原屋主想要賣了發大財，所以不會認真解決舊房子的問題，反而是利用新裝潢掩飾房子的瑕疵，讓買方看不到漏水、傾斜、海砂等嚴重問題」

有網友則是紛紛建議、「1100萬買到海沙屋，漏水屋翻新的，會不會套了。400萬~600萬買老屋，來翻新了」、「既然大家這麼怕『翻新』老屋，那就買沒翻新的老屋不就得了。自己翻新，自己住，紮實可靠」、「你應該要了解屋主翻新了那些項目，電線、廚房、浴室漏水處理等才知道你接手後的價值，如果只有拉皮外觀那？」

但也有人直呼，所有的問題都是見仁見智，一分錢，一分貨，「除非夠預算選擇大品牌高單價建案（但是很貴），不然，我個人很喜歡老房子，坪數足、空間大，整理起來更有fu」。另外，老房子或許沒有新式的地樑基礎，「但能挺過921而不倒不裂的房子，不要過度破壞牆面，或是大幅增加磚樑，應該都能安全居住。」

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關鍵字：買房房產翻新中古屋透天老宅古厝mobile01

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