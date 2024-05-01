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地震頻傳！換屋需求大增　 三重寶石睿岳「市場真空坪數」成焦點

▲寶石睿岳。（圖／業者提供）

▲地震頻傳使換屋需求大增，三重二重疏洪道重劃區新建案「寶石睿岳」規劃48、60坪，為市場真空坪數，受許多在地換屋族關注。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

4月3日國內發生7.2強震，全台人心慌慌，各地傳出災情，以新北市來說相當多處老屋出現傾斜、牆柱龜裂等情事，喚起大眾對居住安全的重視，且強震過後餘震不斷，換屋需求有感大增。

進一步觀察新北房市最熱的三重，該區由於發展得早，老屋比例高，加上又有優質居住品質的重劃區供給，使得換屋動能尤其明顯。

不過，隨國內房市香港化，中小坪數當道，大多新案供給坪數皆在20~30坪，當然三重最具指標性的「二重疏洪道重劃區」也不例外，而這也讓在地小換大、台北市換三重、以及其他有更多購屋預算並需要更大居住空間的消費者「幾乎無房可買」。

另外，根據《樂居網》資料顯示，近期三重區二手市場待售存量大幅下降，從年初的1600戶驟降至不到1200戶，且持續下降中，顯示區域房市呈現強烈的供不應求。

所幸，指標建案「寶石睿岳」已在日前正式公開，不出所料引發廣大購屋族鎖定，來人量驚人。該案規劃48、60坪，為中型換屋坪數，在區域內屬真空市場，剛好填補換屋坪數需求，且全案預計明年Q1即可領到使照交屋，不必等待漫長工期。

▲寶石睿岳。（圖／業者提供）

▲「寶石睿岳」由深耕地方多年的寶石機構打造，建築品質與美感毋庸置疑。（圖／業者提供）

「寶石睿岳」由深耕地方多年的寶石機構打造，建築品質與美感毋庸置疑，是許多三重人心中的最佳選擇，且該案規劃每層3併，精質大戶，配上900多坪零店面壯闊基地，擁三面採光無價視野，兼具所有高規條件，相當稀有。

地段條件也十分出色，「寶石睿岳」座落成功路，位於二重疏洪道重劃區中最宜居的南側，鄰近三重捷運站、大都會水岸公園、成熟商圈集美生活圈，在具備便捷的生活機能同時，也享有悠閒、安靜、舒適的住宅氛圍。

▲寶石睿岳。（圖／業者提供）

▲「寶石睿岳」座落成功路，位於二重疏洪道重劃區中最宜居的南側。（圖／業者提供）

至於整體新案市場火熱，年新案市場熱，前2月預售共揭露1.9萬戶，交易金額達3202億元，年增高達150%。另外，據《住展雜誌》調查，房市基本面穩健，且近期台股走高，不少獲利了結資金轉進房市，北台灣新建案3月買氣暢旺，房市風向球睽違16年再度出現熱絡的黃紅燈。

市調單位觀察329檔期市況，新北各地區傳出銷售捷報，據市調單位觀察，其中以三重地區表現尤其亮眼，而指名度最高的二重疏洪道重劃區新案來人滿滿。

房市專家表示，尤其「寶石睿岳」即使不走中小坪數路線，但因應換屋剛性需求，且區域3~4房寬敞坪數帶供給相當稀缺，明顯做出市場區隔，加上寶石建設口碑深植三重人心，為在地買房品牌首選，「寶石睿岳」估將繳出亮麗的銷售成績。

►瞭解更多【寶石睿岳】https://reurl.cc/8vobd7

關鍵字：寶石建設寶石睿岳換屋地震中大坪數三重二重疏洪道重劃區

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