彰化市2停車場地主一個轉念　結盟上櫃建商作伙蓋大樓

▲彰化市無重劃區人口稠密，素地稀缺。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上市櫃公司前進彰化市！重大資訊觀測站揭露鉅陞國際（5529）分別與彰化市2基地地主簽訂合建契約，分別為彰化市中山段、西勢子段，皆是位於彰化市蛋黃區，鉅陞國際表示將推出2~3房產品，最快明年第一季推案。

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據重大資訊觀測站揭露，鉅陞國際（5529）分別與彰化市2基地地主簽訂合建契約，將在彰化市中心推出2~3產品，兩地分別為中山段909、910地號，地主與建方分配比例為28%、72%，另一塊則是西勢子段過溝子小段9塊土地，合建分配為地主27%、建方73%。

▲▼ 鉅陞國際（5529）彰化市與做為停車場的基地簽訂合建契約，分別為中山段、西勢子段過溝子小段。（圖／皆翻攝自Google Maps）

鉅陞國際（5529）表示，鉅陞的「有感建築」扎根中台灣，兩塊土地分別為372坪、833坪，將延續品牌精神帶給彰化市不同的建築體驗。經查，該兩塊土地目前皆作為停車場使用，據知情人士透露，2塊地主皆具營建業背景，觀察中小坪數產品逐漸流行，才開始在外尋找建商合建。

其實根據內政部實價登錄統計，2021年彰化市全年僅126筆預售實登，但至2023年更衝上556筆，買盤相當驚人。觀察目前線上預售推案，「聚佳中山富域」規劃26～36坪2-3房產品，目前已累積103筆實登，均價約34萬元，「櫻花金馬之櫻」，則規劃27-45坪2-4房，實登167筆，目前均價33萬元，都顯示大樓產品銷況定位切中市場。

▲因彰化在地地主對於持有土地『放不下、開發又捨不得』，未來地主與外來建商的合建風潮有望成形，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋彰化大埔特許加盟店邱垂杜則是分析：「這兩塊土地都在彰化市市中心，機能很好，中山段鄰近彰化火車站、西勢子段過溝子小段則是鄰近住宅區，兩地都有其開發價值。」

邱垂杜表示：「彰化在地建商目前推案主力仍以透天產品為主，但隨著大樓產品接受度越來越高，近期彰化市推出大樓、華廈產品的不是台中建商就是台中來的營造商，這包含了營建成本、營建難度等問題。」

他也推測：「因在地地主對於持有土地『放不下、開發又捨不得』，未來地主與外來建商的合建風潮有望成形。」

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