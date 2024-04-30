爸媽55歲才想買房「還貸得過嗎？」　一票勸衝了：通過機率高

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人買房都會選擇貸款，但常常擔心無法核貸。一名女網友透露，爸媽最近考慮要買房，收入很穩定，戶頭也有千萬，但已經55歲，還沒有買過房，5年後打算要退休，不確定還適不適合買房，於是PO文想看看大家的想法。不少人認為，如果爸媽真的有買房打算，就趁早去詢問銀行。

原PO在Dcard發文表示，爸媽今年55歲，2人名下各有一棟4層樓透天，但都是和兄弟姊妹共同持有的，還沒有自己買房貸款過，目前工作狀況穩定，戶頭加起來有1千多萬，預計5年後要退休，正在看1000萬出頭的房子，想要貸款300萬，貸15-20年，若之後財務出問題，就由原PO繼續償還。

原PO也透露，只有媽媽有辦信用卡，每期都有準時還款，信用分數滿高的，但不確定以爸媽的年紀是否適合買房，「請問銀行那邊這樣貸得過嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳建宇攝）



文章曝光後，不少人認為如果爸媽真的想買房，就趁現在衝了，「年紀再大一點就貸不了了，看到喜歡的趕快買，然後我覺得在能核貸的範圍內可以貸多一點，手邊留點現金更實在，而且買完還要裝潢」、「新房只貸300萬30年沒啥問題」、「可以問經常往來的銀行，經常往來的有加分（如股票、存款銀行），以目前的敘述來看，核貸機率高，銀行很看貸款人的條件，基本上應該是沒什麼太大問題」、「想買就趁早吧～可以先去問問看銀行，如果自身條件都沒有問題，就可以趕快去看房了，不然越拖年紀越大，就更不好核貸了」。