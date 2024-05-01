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放棄近捷運老公寓！他轉看「新北10坪內新建案」超挫敗：真的假的

▲▼買房,買屋,老房,透天,老屋,中古屋,陽台,鐵皮屋,加蓋,頂加,水塔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣房價不斷喊漲，對許多年輕人來說已高不可攀。一名網友原本想找雙北近捷運的老公寓，結果在1000萬以下的，屋況都慘不忍睹，後來他轉看三重、板橋不到10坪的新建案，依舊受到不小打擊，忍不住抱怨「這樣以後到底還有誰買得起房子住！」

網友在Dcard發文提到，「原本想說找雙北近捷運1000萬以下的房子，要嘛老公寓，要嘛就小一點，但離台北比較近的捷運站，1000萬以下的老公寓都慘不忍睹，窄巷、屋況差到像廢墟，鄰居感覺也......。」

後來，他改看三重、板橋一帶的新建案，「不到10坪都1100萬以上，想說不然問問看預售案件，但只要去問都說昨天賣完了？問了一下成交價也都1250萬左右，到底真的假的？」

▲▼房市,新案,房產,新建案,買房,購屋,看房,臥室,預售屋,房價。（圖／記者賴志昶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

原PO直言，雖然不是買不起，就怕以後想要以小換大換不了，「我是打算自住，想先買起來不然跟不上房價，過幾年要換大的再換，但...這樣以後到底還有誰買得起房子住阿？」

對此，網友們紛紛回應，「嗯...打不贏就加入」、「你買不起不等於別人買不起」、「講出我心聲」、「雙北1000萬是要住鬼屋？」「雙北1000萬以下，附近沒捷運或只有環狀線的可以找到，要捷運附近，可能得走路15-20分鐘，10分鐘左右的不太可能」。

關鍵字：房價買不起年輕人房子房屋

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